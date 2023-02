Rebeca Onoriu vrea să deschidă un muzeu în memoria mamei sale, Gabi Luncă. Care e dorința pe care fiica nu i-o poate îndeplini

Rebeca Onoriu își propune să deschidă un muzeu în memoria mamei sale, Gabi Luncă, potrivit Viva.ro. Cu această ocazie, fiica răposatei își dorește să păstreze vie amintirea mamei sale, deși îi este greu să se despartă de lucrurile celei care i-a dat viață.

Cu toate acestea, se pare că o anumită fotografie ar completa colecția de obiecte, însă fiica nu reușește să o găsească și este dispusă să îl plătească pe cel care i-o aduce. Iată despre ce este vorba!

Ce detalii a oferit Rebeca Onoriu despre muzeul pe care vrea să îl deschidă în memoria lui Gabi Luncă

Rebeca Onoriu susține că și-ar fi dorit ca muzeul memorial din comuna natală, Vărbilău, județul Prahova, să fie deschis în data de 8 martie, însă, o răceală a făcut-o să mai amâne pentru o perioadă marele eveniment, potrivit sursei citate.

Între timp, Rebeca Onoriu face eforturi mari să găsească o anumită fotografie cu bunica paternă, fiind dispusă să plătească o sumă de ordinul zecilor de mii de euro celui care îi poate aduce o astfel de amintire, potrivit sursei citate mai sus.

„Ne-am fi dorit ca acest muzeu să fie inaugurat de 8 martie, ziua nașterii tatălui meu, Ion Onoriu. Dar toate planurile noastre ne-au fost date peste cap de o răceala puternică care m-a afectat în ultimele zile. Nu știu când îmi vor reveni forțele, ca să pot lucra cu spor la acest proiect!”, a declarat Rebeca Onoriu pentru o publicație de știri, citată de sursa menționată mai sus.

„Muzeul va fi găzduit în foaierul Casei de Cultură din comună. Nu am găsit o altă soluție. Casa natală a mamei nu mai există de multă vreme, căci acolo ne-am fi dorit să facem toate astea. Multe lucruri nu mai există!”, a mai spus fiica regretatei Gabi Luncă.

În plus, se pare că inaugurarea va fi însoțită și de un concert instrumental inspirat din muzica lui Gabi Luncă și Ion Onoriu.

Cât este dispusă să plătească Rebeca Onoriu pentru fotografia cu bunica ei: „Mama mea și-ar fi dorit foarte mult să aibă așa ceva”

Se pare că Rebeca Onoriu caută, cu disperare, această fotografie și ar fi dispusă să plătească pentru ea 25.000 de euro:

„Spre exemplu, nu am reușit niciodată să găsim o fotografie cu bunica paternă. Mama mea și-a dorit foarte mult să aibă așa ceva. Însă nu am reușit niciodată să-i îndeplinesc această dorință, chiar dacă am anunțat cândva diverși cunoscuți că plătesc și 25.000 de euro celui care e capabil să ne furnizeze o asemenea fotografie.”, a spus Rebeca Onoriu.

Tânăra a mai mărturisit că se desparte foarte greu de lucrurile personale ale lui Gabi Luncă, însă s-a sfătuit cu surorile sale și consideră că gestul va da viață muzeului și va celebra amintirea celei care a fost Gabi Luncă.

„Pot spune că m-am sfătuit de multe ori cu surorile mele despre lucrurile, fotografiile și alte obiecte ale mamei, pe care urmează să le dăruim muzeului. Țin atât de mult la ele, încât mi-e tare greu să mă despart de ele! Și nu doar eu, ci și surorile mele, deopotrivă! Mi-ar fi plăcut să le ținem pentru noi trei, dar sunt conștientă însă că trebuie să dăm viață acestui muzeu. Spre exemplu, aș vrea să dăruiesc și rochia mamei cu care a cântat la Festivalul <<Cerbul de Aur>>, în 2019, de la Brașov, ultima sa apariție publică. Dar am inima îndoită. Pe de o parte, nu vreau să mă despart de ea. Pe de alta, înclin să cred că lumea ar trebui să se bucure de ea. Poate voi găsi o cale de compromis, să-i pot face o dublură!', a mai spus Rebeca Onoriu, citată de sursa menționată.

