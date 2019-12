Români care dezvoltă România. Lumânări cu suflet

Prin metodă încercare-eroare-succes, Oana a reușit să topească misterele lumânărilor din ceară de soia: “Primele lumânări pe care le-am făcut, nu au ars. Le-am vândut unor colege de redacție și una dintre ele a fost foarte drăguță și mi-a zis: e foarte frumoasă, miroase f bine, dar să știi că nu arde. Pentru că o lumânare din ceară de soia nu arde că o lumanre din parafină cu perețîi aceia de jur împrejur și cu gaură în mijloc. Ea se face lichidă la suprafață și se duce până la fundul recipientului și atunci fitilul trebuie să fie atât de puternic încât să ardă ceară de jor împrejur, altfel se ineacă în ceară”.

Așa că a ajuns să cumpere fitilul din Cehia, ceară de soia din Marea Britanie, iar sticlă și ceștile de porțelan din România. Deși ar fi putut alege varianta cea mai la îndemână, să ia totul din China. Grija ei și atenția la detalii au făcut diferența.

"La primul târg la care am participat și am vândut tot, inclusiv decorul. Aveam 27 de ceșți cu tot cu farfurie, Villeroyu Boch, Rosenthal sau bavaria și erau tunate cu două parfumuri că atta aveam, iasomie și vanilie. Țîn minte caa venit o doamna și a zis eu vreu și ceainicul cu trandafiri uscați, trandafirii erau de la mine de-acasă. Și ceainicul era într-un set cu una dintre cești”, a mai povestit Oana.

Ideea de a trece de la o simplă joacă la business a venit firesc.

“Acum trei ani, o prietenă ne-a ajutat cu prima investiție , am făcut o infuzie de captal. Probabil că oamenii de business vor spune, ok, asta nu e infuzie d ecapotal, e mărunțiș. Pentru noi a fost foarte importantă suma aia, nu a fost foarte mare însă ne-a permis să lansăm trei zile la rând trei colecțîi diferite și cumva am spart bula asta a noastră de clienți și am ajuns și la alti clienți că s-a vorbit foarte mult despre noi în zilele respective”.