S-a născut primul copil din Marea Britanie care are trei părinți biologici! Cât de importantă este această procedură

Un copil s-a născut avânt trei părinți biologici și acesta este un moment cu adevărat istoric pentru știință și medicină, anunță specialiștii.

În luna mai a acestui an a venit pe lume primul copil născut în Marea Britanie care are trei părinți biologici. Evenimentul marchează un pas semnificativ pentru cuplurile din întreaga lume care își doresc un copil, dar nu îl pot avea din motive medicale.

Numeroase femei din întreaga lume se confruntă cu problema infertilității și recurg la diferite proceduri de fertilizare in vitro pentru a putea avea un copil, însă sunt și numeroase încercări ce eșuează, în ciuda numeroaselor eforturi făcute de medici. Motivul? Multe dintre femeile care recurg la o astfel de procedură au ovule slab calitative, lucru ce scade considerabil șansa de reușită.

Aflate într-o astfel de situație, multe dintre femei ajung fie să renunțe la șansa de-a avea un copil, fie optează pentru varianta de-a avea un copil ce nu este, genetic vorbind, al lor.

Totuși, în luna mai a acestui an, a venit pe lume primul copil din Marea Britanie care are trei părinți biologici. Evenimentul a avut loc în Marea Britanie și marchează reușita unei tehnici inovatoare în materie de fertilizare in vitro. Practic, pentru a obține materialul genetic al copilului, ovulele unei femei au fost golite de material genetic și umplute cu materialul genetic al mamei, fertilizat de cel al tatălui copilulu. Rezultatul este unul uluitor: un copil care are trei părinți biologici. Deși a existat o a doua mamă, cea care a oferit ovul sănătos, aceasta nu a transmis gene comune cu copilul. Practic, copilul are trei părinți biologici, dar prezintă caracteristici genetice doar cu doi dintre ei (cuplul).

Ceea ce este cu adevărat interesant la această tehnică este faptul că sunt excluse anumite predispoziții sau boli transmise genetic. Așadar, copilul nu va moșteni posibilele boli ale mamei.

Primul copil care s-a născut având trei părinți biologici a venit pe lume în Mexic, în anul 2016, după o muncă uriașă a unei echipe americane de specialiști. Mama băiatului purta gena sindromului Leigh care afectează dezvoltarea nervoasă la copii. Acest lucru a făcut-o să piardă chiar doi copii, lucru ce i-a determinat să ceată ajutorul medicului John Zhang de la centrul New Hope Fertility Center din New York (Statele Unite ale Americii). Folosind procedura exemplificată, echipa sa a reușit să aducă pe lume un copil perfect sănătos, cu trei părinți biologici.

Tehnica ar putea ajuta cuplurile să nască niște copii sănătoși, fără boli moștenite de la mamă, dar este și o șansă în plus pentru cuplurile care nu au reușit să aibă un copil după tehnicile deja cunoscute de fertiliare in vitro, a explicaat doctorul Dagan Wells, expert în domeniu în cadrul Universității Oxford, arată cei de la dailymail.co.uk.

Deși avem de-a face cu un pas important pentru medicină și știință există totuși și critici puternice, venite în special din partea bisericii.