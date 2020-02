Soția, răzbunare colosală pe soțul infidel! I-a folosit colecția de discuri de vinil, pentru a-și decora bucătăria

Explicând de unde a obținut inspirația pentru a folosi înregistrările, a spus: „Îmi place să fac bricolaj și iubesc culoarea. Inițial îmi doream să fac înregistrări pe podea, când m-am căsătorit, dar soțului meu, la vremea respectivă nu i-a plăcut ideea așa că imediat ce ne-am despărțit am decis să o fac. Mă amuză, mă face să râd de fiecare dată când merg în bucătărie și îi văd [înregistrările]”.

Barton descrie noua ei bucătărie, care a costat în jur de 2.500 de lire sterline, drept „muncă de dragoste” și spune că a lucrat la ea în serile și în weekend-uri de peste un an, chiar dacă prietenii ei cred că este „un pic înnebunită”.

"Am făcut toate ușile și sertarele. Îmi plac culorile vibrante, așa că am decis să pictez ușile", a spus ea.

„Cu privire la plăci, nu am putut găsi nimic care să-mi placă, așa că am adus niște plăci albe simple, apoi le-am decupat și apoi am pus rășină pe ele. Pentru podea am cumpărat butoanele, apoi am adăugat monede și înregistrări. Le-am lipit pe podea și am pus o rășină peste ele", a explicat Sonia Barton.

Ea a adăugat: „Este o bucătărie rezistentă, așa că ar trebui să dureze pentru totdeauna. Mă simt fericit doar că sunt în ea. Să pășesc în interior îmi aduce un zâmbet pe față, indiferent cum mă simt."