Talentul paranormal al fiecărei zodii. Puterea ascunsă din interior dictează menirea pe care o ai în această viață

Talentul paranormal al zodiei Gemeni



Putere magica: comunicarea cu spiritele. Persoanele nascute sub semnul Gemenilor sunt oameni comunicativi si foarte deschisi catre oameni, receptivi la sentimentele celorlalti si cu un fin spirit de observatie. Au foarte multa imaginatie si, de regula, sunt creativi.

Chiar daca sunt sociabili si au foarte multi prieteni, asta nu ii impiedica sa fie din cand in cand ipocriti, atunci cand sunt interese mari la mijloc.

Aceasta deschidere naturala a lor catre oameni se poate manifesta si in alt fel: lasa intotdeauna o portita deschisa prin care Gemenii pot primi mesaje din alte sfere.

Talentul paranormal al zodiei Rac



Putere magica: clarviziunea. Racii sunt printre cele mai sensibile zodii la influenta astrelor. Si cum ei se afla sub semnul Lunii, orice fiecare miscare a acesteia se va simti direct in starile de spirit ale acestor nativi.

In plus, conexiunea lor cu Selena le ofera o intuitie fabuloasa care da gres rareori. Sunt usor instabili din punct de vedere emotional si se vor simti echilibrati abia dupa ce isi vor intemeia o familie.

Aceasta intuitie a lor este una dintre cele mai mici dovezi ale puterii lor supranaturale. De regula, acest talent se manifesta puternic la oamenii cu chakra Ajna foarte activa pentru ca functioneaza ca un receptor la mesajele din Univers, in special in ceea ce priveste posibilitatile din viitor.

Talentul paranormal al zodiei Leu



Putere magica: potentarea energiei sexuale. Leii sunt semne de foc. Acest lucru inseamna ca sunt persoane foarte pasionale, muncitoare si intense in sentimente. Sunt prietenosi dar uneori, orgoliul lor fara masura poate dauna acestor relatii. Simt intotdeauna nevoia de atentie iar in copilarie, in mod special, sunt extrem de rasfatati si capriciosi.

Pe masura ce se maturizeaza, Leii devin constienti de energia pe care o emana si felul in care pot controla oamenii din jur daca se folosesc de senzualitate si de sexualitate. Daca isi vor folosi energia sexuala atat de potenta la ei doar in scopuri benefice, isi vor gasi foarte usor sufletul pereche.

Talentul paranormal al zodiei Fecioară



Putere magica: vindecarea. Caracteristicile persoanelor nascute in Fecioara se apropie de cele ale Taurilor. Au aceeasi deschidere si dragoste catre oameni dar nativii Fecioarei sunt mai realisti si mai lipsiti de romantism. Pe de cealalta parte, sunt mult mai siguri pe ei, mult mai organizati si mai echilibrati din punct de vedere emotional.

De aceea, puterea de vindecare se manifesta mai subtil in cazul Fecioarelor. Inainte de orice, trebuie sa dovedeasca o inclinatie nativa catre spiritualitate si sa isi depaseasca prejudecatile.

Talentul paranormal al zodiei Balanță

Putere magica: empatia. Balantele au spirite de artisti si sunt mereu inconjurate de frumos. Au un simt estetic deosebit si isi dezvolta din copilarie obiceiul de a vedea intai lucrurile bune din oameni si abia apoi sa judece. Au suflete calde dar asta nu inseamna ca poti profita de bunatatea lor. In egala masura, sunt persoane orgolioase care tin foarte mult la imaginea lor.

Empatia este o calitate intalnita la cei mai multi dintre oameni insa la Balante functioneaza mult mai bine si in modalitati mult mai subtile. De exemplu, oamenii nu isi pot ascunde sentimentele adevarate in fata acestor nativi si nici nu ii pot minti.

Talentul paranormal al zodiei Scorpion



Putere magica: necromantia. Nativii in Scorpion sunt tot timpul inconjurati de mister. Au o putere vitala aproape care se manifesta prin senzualitate si caractere concupiscente. Acest lucru nu inseamna ca traiesc exclusiv pentru placeri pentru ca sunt foarte inclinati si catre latura spirituala. Sunt oameni extrem de receptivi iar acest lucru ii poate face vulnerabili.

Aceasta receptivitate a lor ii poate face capabili sa receptioneze mesaje de la cei trecuti in nefiinta. Oricat de interesant ar suna, este un talent foarte periculos.

Talentul paranormal al zodiei Săgetător



Putere magica: telepatia. Sagetatorii sunt oameni prin excelenta spirituali. De mici copii, dovedesc o inclinatie catre filozofie, religie, misticism si ocult. Uneori, atunci cand nativii se nasc sub un ascendent de pamant, aceasta inclinatie este mai estompata si se va manifesta doar prin tendinta de a visa cu ochii deschisi.

In orice caz, au un dar extrem de puternic si il folosesc de multe ori fara sa isi dea seama. Sunt extrem de receptivi la sentimentele altora insa aceasta este doar o latura a talentului pe care il poseda.

Talentul paranormal al zodiei Capricorn



Putere magica: retromemoria. Persoanele nascute in Capricorn sunt bine ancorate in realitate. Desi sunt zodii de pamant, le lipsesc atat romantismul evident al Taurilor cat si organizarea Fecioarelor. In schimb, sunt oameni extrem de ambitiosi, competitivi si poseda inteligenta necesara pentru a-si atinge toate scopurile.

Acesti oameni au datorii karmice destul de mari si, prin urmare, au trecut prin multe vieti anterioare.

De aceea, ei au capacitatea de a-si aminti fragmente din aceste existente trecute. Acestea se manifesta prin sentimente dese de deja-vu sau vise din alte epoci pe care nu si le pot explica in mod constient.

Talentul paranormal al zodiei Vărsător



Putere magica: precognitia. Nativii in Varsator sunt persoane care traiesc intotdeauna cu un pas inaintea tuturor. Isi planifica foarte atent viitorul si sunt fascinati de orice inseamna nou, inclusiv din punct de vedere tehnologic.

Toate actiunile pe care le intreprind in prezent sunt calculate astfel incat sa dea rezultate bune pe termen lung.

Aceasta planificare atenta a viitorului este de fapt o forma de manifestare a talentului supranatural pe care il au Varsatorii. Acesti nativi intuiesc pur si simplu ce urmeaza sa li se intample si stiu sa actioneze din timp. Atunci cand talentul este mai dezvoltat, mesajele din viitor se transpun in imagini vii primite in timpul somnului.

Talentul paranormal al zodiei Pești



Putere magica: Suflete indigo. Pestii sunt cei mai spirituali oameni din zodiac. In acelasi timp, sunt cei mai sensibili din punct de vedere emotional. Ei au nevoie in jurul lor doar de persoane cu suflete curate si intentii bune.

Desi nu au o anumita putere magica, despre Pesti se spune ca este zodia sufletelor indigo: sub acest semn se nasc oamenii care nu au datorii karmice, cu spirite pure si care nu au trait nicio viata anterioara.

Menirea lor pe pamant este sa ii ajute pe ceilalti sa isi implineasca destinele si atunci cand vor savarsi acest lucru, vor trece intr-un plan superior, fara sa treaca prin alt ciclu de incarnare

