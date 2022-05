Un bărbat a crezut că e răcit, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat vestea ce i-a schimbat viața. Ce avea, de fapt

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Nathan Bingham, un bărbat în vârstă de 29 de ani din County Down, Belfast (Irlanda). Era o zi ca oricare alta atunci când omul a început să aibă o durere de cap. A crezut inițial că e răcit, dar apoi medicii i-au dat o veste complet neașteptată, ce i-a schimbat viața.

Un bărbat avea dureri de cap și a crezut că e răcit, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat o veste neașteptată

Nathan Bingham a început într-o zi să observe faptul că îl doare capul. Nu a durat mult și colegii de la locul de muncă i-au spus că are fața puțin cam umflată. Văzând că nu scapă de durere, omul a decis să meargă la doctor. După un consult prin telefon, medicul generalist i-a prescris un spray nazal cu corticosteroizi, căci prima bănuială a fost faptul că este vorba despre o simplă sinuzită. Totuși, viața avea să îl surprindă din plin pe tânărul în vârstă de 29 de ani.

Citește și: O fetiță de 12 ani avea dureri de cap și îi curgea nasul. Părinții au crezut că e răcită, dar medicii i-au dat un diagnostic crunt

„Mi s-au prescris tot felul de tratamente, dar nimic nu a dat roade. Cam după o săptămână după ce am folosit acest spray recomandat de doctor am observat ceva ciudat la respirație, la înghițitul apei sau la ingerarea mâncării. Efectiv îmi era greu să înghit mâncarea sau să beau apă. Dumicații mi se blocau parcă în gât și apa făcea un zgomot bizar atunci când o înghițeam. Am început să mă îngrijorez tot mai tare și l-am contactat iar pe medicul meu, insistând să mă consulte la cabinet de data asta, nu prin telefon. Presimțeam că ceva nu este în regulă. I-am explicat totul medicului și acesta mi-a zis că, cel mai probabil, e vorba despre un sindrom de reflux gastroesofagian. Mi-a dat antibiotic și pastile pentru aciditate, dar mi-a făcut și niște analize de sânge. Medicamentele m-au făcut să mă simt mai rău și, atunci când au venit rezultatele analizelor, doctorul a zis că am o inflamație în corp, cel mai probabil din cauza sinuzitei. Nu am fost deloc mulțumit de răspuns, dar aveam totuși încredere în medicul meu”, a dezvăluit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

După ceva timp, atunci când durerile au devenit tot mai mari și logodnica omului s-a convins că nu e doar o răceală sau o sinuzită, bărbaatul a fost dus de urgență la spital. Acolo, opt ore mai târziu, după numeroase teste și analize, doctorii i-au zis că are un cheag de sânge în preajma inimii. Apoi, diagnosticul primit i-a schimbat viața pentru totdeauna: limfom.

Citește și: O femeie tușea și a crezut că e răcită, așa că a mers la spital. Medicii i-au dat o veste ce i-a schimbat viața complet

„În săptămâna aia de spital nu am putut vorbi, respira, mânca sau bea. Am fost în stare critică și mi s-au dat doar câteva zile de trăit, dacă nu mă apucam atunci de chimioterapie. Corpul meu a rezistat tratamentului și încet, încet m-am recuperat și vindecat”, a dezvăluit bărbatul.

Ceea ce inițial se crezuse a fi doar o răceală sau sinuzită era, de fapt, o boală cât se poate de gravă, ce putea să îl coste viața pe bărbat.

Adevărul despre răpirea lui Bogdan, tot mai aproape să fie descoperit? ▶ Dă PLAY și vezi noile episoade din serialul Adela