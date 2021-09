Un bărbat a vrut să repare o canapea, dar a dat peste o scrisoare veche de 52 de ani, scrisă de o elevă. Ce detaliu l-a uluit

Aceasta este incredibila întâmplare prin care a trecut Peter Beckerton în vârstă de 67 de ani din Peterborough, Marea Britanie.

Omul a vrut să schimbe tapiseria unei canapele vechi, dar a avut norocul de-a da peste o bucată de hârtie scrisă de către o copilă în anul 1969. Mesajul descoperit a uimit milioane de oameni din întreaga lume.

Rosa Beckerton în vârstă de 66 de ani, soția britanicului, este cea care a povestit întâmplare în detaliu. De meserie tapiser, omul a primit din partea unui client sarcina de-a repara o canapea veche. În timp ce înlătura de pe aceasta materialul învechit, meseriașul a avut parte de o surpriză de proporții.

Pe una dintre părțile laterale ale obiectului de mobilier, în partea de jos, omul a putut observa ceea ce părea să fie o scrisoare. Extrem de curios, acesta a luat bucata de hârtie și a citit-o, dar ceea ce a descoperit l-a lăsat complet fără cuvinte.

Citește și: Un bărbat a prins un aligator imens, dar ceea ce a găsit în stomac l-a lăsat fără cuvinte: „Are în jur de 5.000 de ani”

Era vorba despre o scrisoare redactată în anul 1969 de către o elevă și lucrarea avea inclusiv corecturi făcute de către profesor, cu pixul roșu. Pe hârtie, fata a scris un lucru ce i-a lăsat fără cuvinte pe cei doi soți.

Rosa Beckerton a pozat scrisoarea găsită lipită de canapeaua veche

„Când soțul mi-a arătat scrisoarea, efectiv nu mi-a venit să cred. Deși era scrisă în urmă cu 52 de ani, Eleva a prezis că vor exista telefoane care vor permite oamenilor să se vadă între ei prin intermediul unui ecran ce va reda în mod similar cu televizorul. Predicțiile ei s-au adeverit astăzi. Practic, imaginația unui copil a prezis ceea ce noi trăim azi, cu telefoanele inteligente”, a mărturisit britanica, potrivit celor de la dailyrecord.co.uk.

Citește și: Un copil se afla la pescuit atunci când a găsit o sticlă veche, cu un bilet neașteptat în interior. Peste ce mesaj a dat

Surprinși de această scrisoare incredibilă pe care au găsit-o lipită de o canapea veche, oamenii au pozat hârtia și în scurt timp imaginea a devenit virală și povestea a făcut rapid înconjurul lumii.

Britanica a spus că, de-a lungul timpului, soțul său a găsit tot felul de lucruri atunci când repara fotolii și canapele, dar nimic nu se compară cu această scrisoare în care o elevă pare să fi „ghicit” lucruri din viitor”.

„Este anul 1980, eu am am 21 de an și stau într-un fotoliu. Îmi amintesc de momentele în care aveam 11 ani și eram la școală. Câte lucruri s-au schimbat de atunci. De exemplu, televiziunea s-a schimbat. În 1969 era doar o cutie mica, azi are un ecran de mari dimensiuni și poți schimba canalul de pe fotoliu, unde ai butoane speciale. Acum, oamenii se satură mâncând doar o gumă de mestecat, ea îți oferă toată hrana de care ai nevoie. Nu se mai spală vasele. Ușa casei este electrică și este operată cu ajutorul butoanelor. Oamenii nu vorbesc la un receptor, ci au posibilitatea să vadă inclusive imagini, ca la televizor”, iată doar o parte din lucrurile scrise de o elevă în anul 1969, care a primit drept temă să își imagineze cum va arăta viața în 1980.