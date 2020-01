Jurnalul unei morți fulgerătoare. Un bărbat a documentat, în detaliu, ce a simțit în ultimele 24 de ore ale vieții sale

S-a urcat într-un tren și a pornit spre casă. Atunci a început să simtă primele efecte ale veninului.

16.30 – 17.30 – greață puternică, însă fără vomă. Am luat un tren ca să ajung acasă.

17.30 – 18.30 – frisoane și tremurături puternice, urmate de o febră de 38.7° Celsius. Sângerarea mucoasei bucale a început pe la 17.30, se pare că în mare parte din gingii.

20.30 – am mâncat două felii de pâine prăjită cu lapte.

21.00 – 00.20 – am dormit bine. Am urinat la 00.20, în cea mai mare parte sânge, însă o cantitate mică. Am băut un pahar cu apă la 4.30, după care am avut grețuri puternice și am vomitat, evacuând din stomac cina nedigerată. M-am simțit mult mai bine și am dormit până la 6.30.