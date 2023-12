Un bărbat a refuzat să ofere locul său unei femei gravide. Deși inițial a fost criticat, când au aflat adevăratul motiv mulți i-au dat dreptate.

Aceasta este inedita situație prin care a trecut un bărbat care se afla în avion și care a avut o reacție neașteptată atunci când o femeie însărcinată l-a rugat să facă schimb de locuri. Refuzul său a fost „aplaudat” de oameni din întreaga lume.

Un bărbat a refuzat să își ofere scaunul din avion unei femei însărcinate și, când au aflat motivul, mulți i-au dat dreptate

Călătorul și-a luat inima în dinți și a dezvăluit tot ce s-a întâmplat pe o platformă celebră. În scurt timp, mesajul său a devenit viral și a stârnit un val puternic de reacții în mediul online. Iată mai jos confesiunea:

„Special am vânat acest loc și am plătit în plus pentru el, fiindcă am anumite probleme medicale ce uneori mă obligă să merg rapid la toaletă. M-am urcat în avion și o femeie însărcinată m-a abordat și m-a rugat să îi dau ei locul meu, ca să fie mai aproape de toaletă. Era însărcinată, dar nu părea să sufere din cauza asta. I-am înțeles situația, însă nu mi s-a părut corect să îmi ceară să mă mut, mai ales că eu am plătit suplimentar, iar ea nici măcar nu făcuse rezervare pentru un astfel de loc, în zona respectivă.

Însoțitorii de bord au refuzat să intervină și să medieze situația, chiar și atunci când femeia a început să devină extrem de insistentă. Chiar și cei din familie mi-au zis că ar fi trebuit să renunț, dar nu consider asta. Eu mi-am rezervat înainte locul de lângă baie și am plătit și în plus pentru el, iar doamna a rezervat un alt loc, dar apoi a insistat să îl cedez eu. Pur și simplu nu mi se pare corect”, a mărturisit bărbatul, potrivit mirror.co.uk.

Deși inițial mulți s-au revoltat, după ce au aflat toate detaliile poveștii au ajuns la concluzia că bărbatul este cel care are dreptate, motiv pentru care i-au dat dreptate. Întâmplarea a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind un val puternic de reacții.