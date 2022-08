Un bărbat a refuzat să mai meargă la nunta surorii atunci când i-a auzit condiția. Ce i-a cerut mireasa

O mireasă a reușit să uimească oameni din întreaga lume atunci când a anunțat ce condiție i-a pus fratelui ei la nuntă. Când a auzit despre ce este vorba, omul s-a supărat și a decis să nu mai participe la eveniment. Nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate bărbatului.

Un bărbat a refuzat să meargă la nunta surorii lui atunci când a auzit ce condiție i-a pus aceassta, în calitate de mireasă

Nunta este unul dintre cele mai fericite momente din viața unei persoane și, de cele mai multe ori, viitoarele mirese ajung să facă sacrificii impresionante pentru ca totul să iasă ca la carte. Rochia, decorațiunile, florile, muzica, meniurile, invitații, restaurantul, totul este atent ales pentru ca atât mirii, cât și invitații, să se simtă cât mai plăcut cu putință. Există și mirese care impun invitaților o anumită culoare pentru ținute sau chiar un anumit stil vestimentar, totul de dragul petrecerii de nuntă.

Totuși, o tânără a reușit să stârnească un val puternic de reacții atunci când s-a aflat ce condiție i-a pus fratelui său, fără pic de reținere. Supărat, omul a refuzat să mai participe la nunta acesteia.

„Sora mea (36 de ani) se mărită în luna septembrie a acestui an. Îl știe pe logodnicul ei de aproape 3 ani. Iubita mea (38 de ani) și cu mine (44 de ani) suntem împreună de 11 ani. Locuim împreună de 8 ani și așteptăm un copil, deși a fost cam devreme să anunțăm.

Sora mea a venit cu condiția să nu apar la nuntă cu iubita mea, căci este vorba despre o petrecere restrânsă (60 de invitați). A spus că, din moment ce iubita mea nu este familia mea, atunci nu ar trebui să vină. M-a sunat să îi confirm prezența și am fost confuz. Voia să merg doar eu, fără iubita mea. I-am zis s-o lase baltă. A început să plângă și să țipe că sunt singurul ei frate și, din moment ce tata nu e în peisaj, eu ar trebui să o duc pe ea la altar. I-am dat un nu ferm, chiar dacă iubita mea a zis că n-o va deranja dacă merg singur.

Ieri, sora mea, viitoarea mireasă, mi-a dat mesaj că e ok dacă merg împreună cu iubita mea. Partenera mea părea tristă, dar a zis să eu sunt cel care decide. Așa că i-am dat mesaj înapoi și i-am zis că nu mergem. Acum toți cei din familie mă sună să mă critice și să mă jignească pentru faptul că am decis asta și că am rănit-o pe sora mea. L-am rugat pe un unchi să o ducă la altar în locul meu. Oare am greșit eu?”, a scris bărbatul pe un site celebru, potrivit celor de la yourtango.com.

Nu puțini au fost cei care au criticat mireasa pentru gestul pe care l-a făcut față de fratele ei și mulți au fost de părere că a greșit, mai ales că relația de 11 ani a celor doi este mult mai lungă decât cea dintre mireasă și viitorul soț (trei ani). Întâmplarea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții în mediul online.

