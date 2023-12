Un bărbat a vrut să-și pozeze mașina zdrobită în accident, dar a făcut o descoperire terifiantă. Ce a apărut în imagine

Un bărbat a vrut să pozeze accientul în care a fost implicat, dar când a privit mai atent, nu i-a venit să creadă ce apare în fotografie. Acesta le-a certu părere internauților care i-au confirmat că poate fi o fantomă.

De-a lugul timpului au existat o mulțime de imagini și clip-uri care stau marotre unor evenimente paranormale și fie că le crezi sau nu, unele lucruri pur și simplu nu pot fi explicate. Cu toate acestea, până și cei mai sceptici au privit imaginiea de două ori și sunt uluițu de această poveste ciudată. Un bărbat crede că o rudă decedată s-ar fi putut întoarce pe pământ și i-a fost alături într-un moment de cumpănă, chiar în timpul unui accident grav de mașină. Iată imaginile care stau martore ale evenimentului paranormal!

Ce a apărut în fotografia făcută de bărbat la locul accidentului. Internauții susțin că e fantoma bunicului său

Un bărbat care a vrut să își pozeze mașina zdrobită într-un accident de mașină a trăti șocul vieții lui atunci când a primit fotografiile. Potrivit explicațiilor sale, în imagini, chiar lâbgă automobil apare o siuletuă îngricoșătoare care pândește în fundal, transmite unilad.com.

Astfel, el a decis să își împărățească povestea bizară în mediul online și a povestit totul într-o secțiune de pe Reddit.

„Deci, la începutul anului, am fost implicat într-un accident de mașină. Un 4x4 a făcut o întoarcere ilegală și mi-a agățat mașina. Conduceam și partenerul meu era pe scaunul din dreapta. Odată ce toată lumea a ieșit din mașină și ne-am dus cu toții pe marginea drumului, departe de accident, am vrut să fac, rapid, câteva fotografii ale accidentului, am făcut patru poze și am speriat când am văzut-o pe una dintre cele, cea mai clară. Ce era în poză, vă întrebați? O figură înfiorătoare, aproape translucidă”, a explicat acesta în mediul online

Șoferul a mai explicat: „Nu era nimeni când am făcut fotografia, dar din perspectiva mea, care mă aflam lângă ușa șoferului când am realziat-o, pare că e un bărbat care îmi amintește de fapt de bunicul meu care a murit când aveam 12 an. Și alți oamenii care l-au cunoscut cred că este el”.

Deși nu este neobișnuit ca oamenii să creadă că au în înger păzitor în rudele decedate, bărbatul susține că există și posibilitatea ca fantoma din imagine să fie a altcuiva din cauza locului accidentului. Potrivit spuselor sale, accidentul de mașină în care a fost implicat, a avut loc fix lângă un cimitir.

Internauții care au comentat la postarea lui sugerează că, într-adevăr, figura poate fi o fantomă, în timp ce alții l-au rugat să posteze și o imagine cu bunicul său, pentru a putea face o comparație.

O persoană a speculat că arputea fi fantoma unei persoane care a murit acolo: „Pare că poartă o cămașă albastru deschis cu mânecile suflecate până la coate. Poate păr castaniu deschis”.

„Un adult, dar nu bătrân. Pare a avea perciuni lungi sau barbă. Pun pariu că nu este singura persoană care a decedat acolo”, a mai scris altcineva.

Un altul internaut s-a întrebat dacă nu cumva ar putea să fie bunicul bărbatului care a venit să verifice dacă se simte bine după accident: „Am primit vizite de la cei dragi decedați pentru a-mi oferi confort și îndrumare în momentele dificile. Chiar cred că poate fi bunicul tău care a venit să îți ofere spriji în timpul acestei experiențe traumatizante”.

Au existat speculații și cu privire la faptul dacă bărbatul ar fi fost vizitat de îngerul păzitor: „Este îngerul tău păzitor. Ți s-a arătat.”