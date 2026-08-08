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Un bărbat care a consultat ChatGPT a ajuns de urgență la spital din cauza chatbot-ului. Cum l-a afectat inteligența artificială

Un bărbat care a consultat ChatGPT pentru o curiozitate obișnuită a ajuns de urgență la spital din cauza chatbot-ului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 08 August 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 16:29
Bărbatul a adresat o întrebare simplă chatbot-ului ChatGPT | Shutterstock
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Un bărbat în vârstă de 60 de ani din Seattle a pus o întrebare simplă pe platforma ChatGPT, lansată de OpenAI.

Dar, în scurt timp, bărbatul a ajuns la camera de gardă deoarece era convins că vecinul său l-a otrăvit, scrie Live Science.

Când a ajuns la urgențe, bărbatul suferea de paranoia, precum și de halucinații auditive și vizuale.

De asemenea, îi era foarte sete, însă se temea să bea apă oferită de alte persoane.

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Un bărbat care a consultat ChatGPT a ajuns de urgență la spital din cauza chatbot-ului

Medicii i-au verificat semnele vitale și i-au efectuat un examen neurologic, care nu a evidențiat inițial nimic îngrijorător.

Situația s-a schimbat după analizele de sânge, care au arătat că nivelul ionilor de clorură era peste limita normală. Acest rezultat sugera că pacientul ar putea suferi de hipercloremie, o afecțiune în care ionii de clorură se acumulează în sânge. De regulă, aceasta apare la persoanele deshidratate sau la cele care consumă prea multă sare.

Totuși, când medicii au măsurat concentrația altor ioni din sângele pacientului, și-au dat seama că această interpretare era greșită.

La pacienții cu hipercloremie, organismul compensează creșterea ionilor de clorură, care au sarcină negativă, prin reducerea cantității de bicarbonat, un alt ion cu sarcină negativă produs de organism. Astfel, corpul încearcă să mențină echilibrul electric al sângelui.

În cazul acestui pacient însă, analizele au arătat că sângele era, în ansamblu, prea încărcat negativ. Cea mai probabilă explicație era că un compus toxic cu sarcină negativă se acumulase atât de rapid încât organismul nu reușise să compenseze modificarea prin reducerea altor ioni.

Medicii au consultat centrul de toxicologie și au stabilit că pacientul suferea de pseudohipercloremie, o afecțiune în care testul de laborator pentru clorură confundă un alt ion cu sarcină negativă cu ionii de clorură.

Astfel, rezultatele indică în mod eronat un nivel crescut de clorură și ascund adevărata problemă.

O cauză frecventă a acestui fenomen e o doză mare de salicilați (aspirină), însă pacientul nu avea concentrații crescute ale acestui medicament în sânge.

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Următorul suspect a fost bromura, forma ionică a bromului. Bromul se află imediat sub clor în tabelul periodic, ceea ce înseamnă că ionii lor au proprietăți chimice asemănătoare, inclusiv aceeași sarcină și dimensiuni similare. În cazuri raportate anterior, bromura a fost confundată de testele de laborator cu clorura.

Când medicii au măsurat concentrația de bromură din sângele pacientului, au descoperit că aceasta era de aproximativ 230 de ori mai mare decât valoarea normală. Diagnosticul final a fost intoxicație cu bromură (bromism), o afecțiune care poate provoca simptome neurologice precum halucinațiile și paranoia.

Pacientul a rămas internat timp de 3 săptămâni, perioadă în care medicii i-au monitorizat și corectat nivelurile de electroliți.

Din cauza paranoiei, acesta a încercat să fugă din spital, astfel că medicii au fost nevoiți să îl țină internat împotriva voinței sale. I-au administrat zilnic risperidonă, un medicament antipsihotic.

Simptomele s-au ameliorat treptat, tratamentul a fost întrerupt treptat, iar pacientul a fost externat. La controlul efectuat 2 săptămâni mai târziu, starea sa se menținea stabilă.

Bărbatul a întrebat ChatGPT cu ce ar putea înlocui sarea de masă

După ce și-a revenit, pacientul le-a povestit medicilor că încercase să găsească o alternativă mai sănătoasă la sarea de masă (clorura de sodiu) și ceruse sfatul ChatGPT.

Chatbot-ul i-a sugerat să înlocuiască clorura de sodiu cu bromura de sodiu, iar bărbatul a urmat această recomandare timp de 3 luni.

În trecut, medicamentele care conțineau săruri de bromură erau utilizate frecvent pentru tratarea unor afecțiuni precum durerile de cap sau tulburările digestive.

Acestea au fost însă abandonate după ce medicii au descoperit că bromura era responsabilă pentru aproximativ 8% dintre internările în spitalele de psihiatrie la începutul secolului al XX-lea.

Fiind asemănătoare ca dimensiune și sarcină electrică cu clorura, bromura poate prelua rolurile acesteia în organism, iar acest lucru este problematic. De exemplu, ionii de clorură contribuie la activitatea electrică a creierului prin intermediul canalelor de clor din neuroni.

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Bromura poate traversa aceleași canale. Poate perturba funcționarea normală a creierului și provoca simptome neurologice.

Medicii au vrut să verifice dacă ChatGPT ar oferi din nou aceeași recomandare. Au adresat chatbot-ului întrebări despre modalități de eliminare a clorurii din alimentație, iar acesta a sugerat din nou folosirea sărurilor de bromură ca alternativă. Răspunsul nu conținea niciun avertisment privind riscurile consumului excesiv de bromură.

Medicii au susținut în raport că ar fi prudent ca posibilitatea unui bromism să fie luată mai des în calcul în timpul evaluărilor psihiatrice din cauza acestui sfat AI. Ei au concluzionat că acest caz evidențiază pericolele bazării pe chatboți bazate pe inteligență artificială pentru sfaturi medicale.

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