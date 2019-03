La 27 de ani, a hotărât că nu mai suportă! Și-a dat părinții în judecată: „Ceea ce au făcut este asemănător răpirii și sclaviei”

Doamne, mare ți-e grădina! Un tânăr de 27 de ani își dă în judecată părinții pentru că l-au născut fără să îi ceară consimțământul. Mama lui, avocat de meserie, a declarat că este mândră de fiul ei, admirându-i „curajul”.

Raphael Samuels este de părere că e greșit să supui un copil chinului vieții, doar pentru fericirea părinților. Tot el a spus că nașterea este un fel de „răpire și sclavie”.

Tânărul își exprimă frustrările pe Facebook, pe pagina „Nihilanand”, unde tot mai mulți oameni care îi împărtășesc viziunea fac schimb de mesaje. „De ce îi recompensează societatea pe cei care fac sex neprotejat?”, a postat Samuel.

El face parte din „Mișcarea Anti-Natalitate”, a cărei popularitate este în continuă creștere în India.

„Îmi iubesc părinții, avem o relație foarte bună, dar m-au adus pe lume doar pentru a se simți ei bine.

Am o viață minunată, dar nu văd de ce aș supune un copil prin chinurile școlii, găsirii unui loc de muncă, mai ales dacă acel copil nu a cerut să se nască.”

Mama lui Raphael este avocat. Femeia spune că își admiră fiul. Se declară dispusă să își recunoască vina, dacă tânărul reușește să găsească o explicație raținală prin care un părinte ar putea obiține consimțământul unui copil, înainte de a-l naște.

„Admir curajul fiului meu de a ne da în judecată, mai ales că și eu și soțul meu suntem avocați. Dacă Raphael vine cu o modalitate rațională prin care am fi putut să îi obținem acordul înainte de a-l naște, îmi voi recunoaște vina.

Sunt fericită că am crescut un bărbat hotărât, independent și care are curajul de a spune ce are pe suflet. Sunt convinsă că își va găsi calea spre fericire”, a scris mama lui Raphael Samuels.