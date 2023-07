Un bărbat s-a prefăcut timp de 321 de zile că este „mort” și a filmat totul pentru TikTok. Ceea ce a urmat a fost neașteptat

Un bărbat s-a prefăcut timp de 321 de zile că este mort și a publicat clipuri video cu dovezile pe pagina sa de TikTok. Într-o zi, ceva complet neașteptat s-a întâmplat.

„Am primit un email de la producători în care îmi spuneau că au văzut clipurile mele de TikTok. Au zis că vor să îmi ofere rolul de decedat. La început nu am crezut, dar apoi m-au făcut să zbor către California. Se pare că regizorul episodului era Mario Van Peebles și așa am avut șansa nu doar să joc în serial, ci și să îl cunosc pe regizor. A fost grozav!”, a dezvăluit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk .

