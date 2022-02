O femeie și-a cumpărat un sandviș și s-a apucat de mâncat. În câteva minute a făcut o descoperire ce a uluit-o. Peste ce a dat

Aceasta este neplăcuta situație prin care a trecut o tânără pe nume Katie Moss, în vârstă de 21 de ani, din Winsford, Cheshire (Marea Britanie). Fiindcă îi era foame, ea a decis să își comande ceva de mâncare de la restaurantul preferat de tip fast food. La scurt timp după ce s-a apucat să mănânce, aceasta a făcut o descoperire ce i-a dat fiori.

O femeie și-a comandat un sandviș, dar când a vrut să-l mănânce a făcut o descoperire complet neașteptată

Katie Moss, în vârstă de 21 de ani, a decis să nu mai petreacă timp în bucătărie, ci să comande ceva de mâncare la fast food-ul său preferat. A ales un sandviș cu lipie, pui crocant, bacon, salată și roșii. Servit cu o porție de cartofi prăjiți. Și fiindcă îi era foame, atunci când a primit comanda s-a și apucat să mănânce. Când terminase cam trei sferturi din sandviș, aceasta a făcut o descoperire complet neașteptată, ce a lăsat-o fără cuvinte.

A luat o mușcătură și a simțit că a dat peste ceva mai tare. Când a privit mai atent, surpriza a fost mare! Britanica a descoperit că în interiorul preparatului său comandat se afla un păianjen mort. Supărată, aceasta s-a adresat reprezentanților magazinului. Chiar dacă i s-au returnat banii înapoi și a primit chiar și un voucher de produse, tânăra a dezvăluit faptul că va mai comanda vreodată la respectivul fast food, deși fusese preferatul ei până atunci.

„Nu aveam cine știe ce în frigider, așa că am decis să mergem la fast food. Mâncasem cam trei sferturi din sandviș atunci când am simțit ceva tare în gură. Inițial am crezut că e un cotor de roșie, așa că am scos bucata din gură. Apoi am zis că poate e o bucată de pui, dar ulterior am văzut despre ce este vorba, de fapt! Am scuipat totul. Nu mă deranja poate dacă era un păianjen mic, dar acesta era unul cu adevărat mare și toată situația m-a făcut să mă simt rău”, a dezvăluit Katie Moss, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Cei de la fast food și-au cerut scuze și au promis că vor investiga situația atent pentru a descoperi cum a ajuns păianjenul în sandvișul comandat de tânără.

În apărarea lor, cei de la restaurant spun că, cel mai probabil, insecta provenea dintr-o pungă de salată.

Întâmplarea a ajuns pe internet și a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții.

