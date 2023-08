Un bărbat și-a făcut un selfie la munte, dar când s-a uitat mai atent la poză a văzut ceva neașteptat. Ce apărea în poză, de fapt

Atunci când și-a privit pozele pe care și le-a făcut atunci când se plimba cu prietenii, un bărbat a fost uimit de ceea ce a descoperit.

În preajma Anului Nou, un bărbat pe nume Gavin Best a decis să facă o plimbare cu prietenii într-o zonă de munte. Totuși, ceea ce părea o simplă excursie în natură s-a transformat într-o experiență de neuitat atunci când omul a decis să își facă un selfie.

Omul în vârstă de 43 de ani se afla în Belfast (Irlanda) și, încântat de frumusețile pe care le vede, a decis să facă o poză ca s-o aibă amintire, însă nu mică i-a fost surpriza atunci când s-a uitat mai atent la imagine și a văzut ce apare pe fundal, de fapt.

„După ce am făcut pozele m-am uitat la ele în telefon și nu mi s-a părut nimic ieșit din comun. Totuși, după câteva zile, atunci când mă uitam mai atent la poze pe laptop, am descoperit ceva pe fundal. Am folosit zoom-ul și am văzut ce apărea, de fapt”, a mărturisit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Gavin Best a realizat faptul că în selfie a reușit să se surprindă nu doar pe el, ci și un bărbat care sărea pe o stâncă, undeva în depărtare.

„Am fost uimit de această coincidență, să prind exact momentul în care omul respectiv sare. Când am făcut poza nici măcar nu am realizat că este un om acolo. A fost o pură întâmplare faptul că ne-am sincronizat atât de bine. Ar fi o adevărată nebunie să îl pot găsi, să îi arăt”, a zis irlandezul.

Ulterior, acesta a decis să publice poza pe contul său de Twitter și, într-un timp extrem de scurt, a devenit virală. Oameni din întreaga lume au dat coemntarii, aprecieri și reacții și întâmplarea inedita a făcut astfel rapid înconjurul lumii.