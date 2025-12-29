Un bebeluș care s-a născut prematur era mic cât o doză metalică de suc. Cum arăta și ce a urmat

Un bebeluș prematur a fost atât de mic la naștere încât părinții l-au asemănat cu o doză metalică de suc. Cum arată micuța, când s-a născut, dar și ce a urmat.

O femeie a fost mai mult decât fericită atunci când a aflat că este însărcinată și că va deveni mamă. Totuși, bucuria s-a transformat rapid în teamă atunci când a născut un copil prematur, mic cât o doză metalică de suc. Descoperă în rândurile de mai jos cum arăta micuța, dar și alte detalii uluitoare despre această poveste emoționantă.

Aceasta este emoționanta și incredibila poveste prin care a trecut o femeie pe nume Miya Vidal. A fost mai mult decât fericită atunci când a descoperit că a rămas însărcinată și aștepta cu multă nerăbdare ziua în care își va ține copilul în brațe. Totuși, tânăra din Cleveland (Statele Unite ale Americii) nu bănuia la începutul sarcinii faptul că va naște premature și că lucrurile nu vor decurge așa cum e firesc într-o sarcina normală, care ține 40 de săptămâni.

Miya Vidal avea 21 de ani atunci când a născut-o prematur pe fiica ei, Essence Pinkney. Bebelușul a cântărit doar 340 de grame la naștere, fiind unul dintre cei mai mici bebeluși născuți vreodată la Clevelenad Clinic Children`s Hospital din Statele Unite ale Americii. Când a văzut-o pentru prima oară, mama a ajuns la concluzia că micuța este de dimensiunea unei doze metalice de suc.

„Era atât de mică, nci măcar nu știam că un bebeluș atât de mic poate supraviețui”, a mărturisit femeia în cadrul unui interviu acordat celor de la people.com.

Așa cum e firesc în cazul microprematurilor (copiii născuți cu o greutate sub 800 de grame), a urmat o perioadă extrem de grea și plină de tot felul de încercări și emoții. Copilul a avut nevoie să stea cinci luni la unitatea de terapie intensivă, într-un incubator dedicat unor astfel de cazuri. Abia la finalul acestor luni, după ce medicii au fost de acord că a ajuns la o greutate suficient de mare, copilul a fost externat împreună cu mama sa, Miya Vidal.

Nașterea prematură a copilului, despre care s-a spus că a fost la fel de mic cât o doză metalică de suc, a fost cauzată de o restricție de creștere, adică fătul s-a oprit din crescut în timpul sarcinii. Mama era în săptămâna 22 de sarcină atunci când medicii au descoperit această problemă. Se pare că aportul de sânge și oxigen din cordonul ombilical era deficitar, lucru ce a determinat apariția restricției de creștere. Ulterior, mama a început să prezinte semne de preeclampsie, o afecțiune ce cauzează tensiune arterială ridicată în sarcină și poate duce la complicații grave, printre care comă, hemoragie și chiar deces. Femeia a fost supusă unei cezariene de urgență, pentru ca viața ei să fie salvată și pentru ca fătul să poată crește și supraviețui.

Timp de 153 de zile, bebelușul prematur mic cât o doză metalică de suc a fost îngrijit de personalul medical zi și noapte, mai ales că nu au lipsit complicațiile respiratorii.

„Fiecare bătaie a inimii era un triumf, fiecare gram câștigat la greutate era o victorie”, a fost confesiunea emoționantă făcută de mama care a continuat să spere că fetița ei va trăi, în ciuda contextului în care s-a născut. Ea și soțul i-au citit cărți de copii și i-au pus muzică clasică la incubator, sperând zi de zi într-o minune.

Și minunea s-a întâmplat, iar azi fetița a supraviețuit și continuă să crească, spre bucuria părinților ei.