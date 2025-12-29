Antena Căutare
Home News Inedit Un bebeluș care s-a născut prematur era mic cât o doză metalică de suc. Cum arăta și ce a urmat

Un bebeluș care s-a născut prematur era mic cât o doză metalică de suc. Cum arăta și ce a urmat

Un bebeluș prematur a fost atât de mic la naștere încât părinții l-au asemănat cu o doză metalică de suc. Cum arată micuța, când s-a născut, dar și ce a urmat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 16:20 | Actualizat Luni, 29 Decembrie 2025, 18:25
Galerie
Descoperă povestea emoționantă a prematurului | Shutterstock

O femeie a fost mai mult decât fericită atunci când a aflat că este însărcinată și că va deveni mamă. Totuși, bucuria s-a transformat rapid în teamă atunci când a născut un copil prematur, mic cât o doză metalică de suc. Descoperă în rândurile de mai jos cum arăta micuța, dar și alte detalii uluitoare despre această poveste emoționantă.

Un bebeluș care s-a născut prematur era mic cât o doză metalică de suc. Cum arăta și ce a urmat

Aceasta este emoționanta și incredibila poveste prin care a trecut o femeie pe nume Miya Vidal. A fost mai mult decât fericită atunci când a descoperit că a rămas însărcinată și aștepta cu multă nerăbdare ziua în care își va ține copilul în brațe. Totuși, tânăra din Cleveland (Statele Unite ale Americii) nu bănuia la începutul sarcinii faptul că va naște premature și că lucrurile nu vor decurge așa cum e firesc într-o sarcina normală, care ține 40 de săptămâni.

Miya Vidal avea 21 de ani atunci când a născut-o prematur pe fiica ei, Essence Pinkney. Bebelușul a cântărit doar 340 de grame la naștere, fiind unul dintre cei mai mici bebeluși născuți vreodată la Clevelenad Clinic Children`s Hospital din Statele Unite ale Americii. Când a văzut-o pentru prima oară, mama a ajuns la concluzia că micuța este de dimensiunea unei doze metalice de suc.

Articolul continuă după reclamă

„Era atât de mică, nci măcar nu știam că un bebeluș atât de mic poate supraviețui”, a mărturisit femeia în cadrul unui interviu acordat celor de la people.com.

Așa cum e firesc în cazul microprematurilor (copiii născuți cu o greutate sub 800 de grame), a urmat o perioadă extrem de grea și plină de tot felul de încercări și emoții. Copilul a avut nevoie să stea cinci luni la unitatea de terapie intensivă, într-un incubator dedicat unor astfel de cazuri. Abia la finalul acestor luni, după ce medicii au fost de acord că a ajuns la o greutate suficient de mare, copilul a fost externat împreună cu mama sa, Miya Vidal.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nașterea prematură a copilului, despre care s-a spus că a fost la fel de mic cât o doză metalică de suc, a fost cauzată de o restricție de creștere, adică fătul s-a oprit din crescut în timpul sarcinii. Mama era în săptămâna 22 de sarcină atunci când medicii au descoperit această problemă. Se pare că aportul de sânge și oxigen din cordonul ombilical era deficitar, lucru ce a determinat apariția restricției de creștere. Ulterior, mama a început să prezinte semne de preeclampsie, o afecțiune ce cauzează tensiune arterială ridicată în sarcină și poate duce la complicații grave, printre care comă, hemoragie și chiar deces. Femeia a fost supusă unei cezariene de urgență, pentru ca viața ei să fie salvată și pentru ca fătul să poată crește și supraviețui.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Timp de 153 de zile, bebelușul prematur mic cât o doză metalică de suc a fost îngrijit de personalul medical zi și noapte, mai ales că nu au lipsit complicațiile respiratorii.

„Fiecare bătaie a inimii era un triumf, fiecare gram câștigat la greutate era o victorie”, a fost confesiunea emoționantă făcută de mama care a continuat să spere că fetița ei va trăi, în ciuda contextului în care s-a născut. Ea și soțul i-au citit cărți de copii și i-au pus muzică clasică la incubator, sperând zi de zi într-o minune.

imagine cu prematur in incubator

Și minunea s-a întâmplat, iar azi fetița a supraviețuit și continuă să crească, spre bucuria părinților ei.

Cum arată tânărul din Istanbul despre care se spune că este „cel mai sexy vânzător de porumb din lume”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Observatornews.ro Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Antena 3 Rusia acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: Lavrov minte Rusia acuză Ucraina că a bombardat reședința lui Putin din Novgorod și amenință cu represalii. Zelenski: Lavrov minte
SpyNews Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
De ce ne e mai foame iarna. Experții au dezvăluit de unde vin poftele de sărbători
De ce ne e mai foame iarna. Experții au dezvăluit de unde vin poftele de sărbători
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită Catine.ro
De ce se aprind artificiile de Revelion. Cum a început tradiția veche de sute de ani
De ce se aprind artificiile de Revelion. Cum a început tradiția veche de sute de ani
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion
Supă de somon cu morcovi și cartofi. Rețetă potrivită pentru masa de Revelion HelloTaste.ro
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii
Apare concediul „de epuizare”. Burnoutul va fi reglementat prin lege. Ce obligații noi vor avea angajatorii Jurnalul
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie
Horoscopul dintre ani: Descoperă ce capitole se închid și ce începe pentru fiecare zodie Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu. Când se folosește fiecare HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite
Rulouri sau cornete cu cremă Raffaello. Un desert elegant, pentru evenimente deosebite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x