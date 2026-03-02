O tânără a văzut că îi cade părul mult, dar a zis că e de la stres. Când și câinele a pățit la fel i s-a părut bizar. Ce a găsit

Antena Căutare
O tânără a observat că a a început să îi cadă părul din ce în ce mai rău, dar a crezut că e de la sport. Ulterior, când și câinelui său a început să îi cadă părul, aceasta a înțeles că ceva nu este în regulă. Ce a descoperit, de fapt.

Publicat: Luni, 02 Martie 2026, 17:20 | Actualizat Marti, 03 Martie 2026, 01:00
Descoperă care era motivul problemelor, de fapt | sursa foto: Profimedia

O femeie a trecut printr-o experiență complet neașteptată, la scurt timp după ce a observat că a început să îi cadă părul. Inițial a crezut că e din cauza stresului, dar nu a durat mult și inclusiv câinelui său a început să îi cadă părul. A înțeles atunci că ceva nu este în regulă. A mers la medic și acolo a înțeles care era problema, de fapt. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat.

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut o femeie pe nume Mercedes Brooke, la scurt timp după ce s-a mutat într-un apartament. Totul părea foarte bine până în ziua în care tinerei a început să îi cadă foarte mult părul. Inițial, tânăra cu pricina a dat vina pe stres. Uletrior, câinele ei, Berkley, a început să aibă același simtom.

Citește și: Doi soți își renovau casa veche atunci când au descoperit ceva neașteptat într-unul dintre pereți. Peste ce „comoară” au dat

Acesta a fost momentul în care a realizat faptul că problema ar putea să fie una mult mai serioasă. I-au apărut erupții pe piele și a crezut că are vreo alergie, dar apoi au început să apară urticariile și pierderea în greutate, aceasta a decis să meargă la medic. Analizele au arătat că aceasta suferea din cauza mucegaiului din casă.

Când tânăra a mers acasă în vizită la părinți, simptomele au dispărut. Când s-a întors la apartamentul închiriat, simptomele au apărut. S-a decis să verifice mai atent locuința și așa a descoperit faptul că instalația de aer condiționat era plină de mucegai. A luat legătura cu proprietarul locuinței ca să semnalizeze problema, însă acesta a refuzat să intervină, în ciuda numeroaselor rugăminți. Mai bine de 300 de mesaje, apeluri și email-uri au fost trimise, dar degeaba, arată cei de la thesun.co.uk.

După ce a primit tratament și și-a mai revenit, tânăra a decis să acționeze în instanța ca să își facă dreptate. În plus, aceasta și-a făcut publică povestea ca să îi ajute și pe alții să realizeze cât de periculos poate fi un mucegai ce nun se află într-o zonă vizibilă.

