Ziua lucrează la spital, dar noaptea se transformă. Povestea doctoriței care duce o viață dublă. Ce face, de fapt, în timpul liber

Doctorița Yasmin Awan, în vârstă de 28 de ani, din Liverpool, UK, a considerat că studiul medicinii este atât de stresant încât a devenit o sirenă pentru a se relaxa.

După muncă, îi place să se îmbrace într-un costum cu o coadă uriașă și un sutien cu solzi. Porecla ei este Athena Storm și își petrece timpul zbătându-se pe plajă sau înotând în acvarii.

„Ambele aspecte ale ceea ce fac eu sunt foarte diferite”, spune Yasmin despre viața ei dublă, menționând cât de important este, în special pentru profesioniștii din domeniul sănătății, să poată separa munca de timpul liber.

Tânăra Yasmin Awan, din Liverpool, Anglia, duce o viață dublă, dar nu în felul în care unii ar putea crede. În timpul zilei, ea este medic rezident, iar în timpul liber se transformă într-o sirenă, scrie Nypost.com.

Când nu lucrează în unitatea de traumatologie a Spitalului Aintree, Awan este o sirenă calificată, interpretând pentru petrecerile de ziua copiilor și chiar la nunți.

Awan, al cărei nume de sirenă este Athena Storm, a explicat că a descoperit interesul pentru această profesie acum șase ani.

"Acum șase ani, când eram în programul meu de masterat, lucram târziu în bibliotecă și m-am gândit să mă uit pe Internet", a declarat Awan pentru South West News Service.

"Am găsit un anunț care spunea 'învață să fii o sirenă' și am mers și am făcut un curs de weekend."

După acel weekend, Awan a declarat că această activitate secundară, într-o industrie evaluată la 500 de milioane de dolari, a devenit o o rutină în viața ei. Pentru a deveni o sirenă calificată, a trebuit să învețe să-și țină respirația sub apă și să înoate cu o monofină, o aripioară care arată ca o coadă de sirenă.

"Oamenii nu cred că a fi o sirenă este foarte complicat, dar nu este doar vorba despre costumație", a explicat Awan. "Am învățat să-mi țin respirația pentru o perioadă îndelungată. Este o abordare foarte tehnică, dar oamenii nu realizează asta."

Acum, împreună cu cea mai bună prietenă, conduce o afacere numită Aquatic Mermaids, care oferă o flotă de sirene profesioniste pentru închiriere la petrecerile copiilor, evenimente corporate și chiar spectacole la acvarii.

Pe lângă asta, Awan creează și costumele, cusând manual fiecare paietă, o metodă care asigură că costumul său nu va afecta animalele marine din apa în care înoată.

Awan are două cozi făcute din materiale diferite - cauciuc și material textil.

"Obișnuiam să-mi separ viața între a fi medic și a fi sirenă, dar acum este un întreg", a spus Awan. "Programul medicilor rezidenți este dificil. Dacă sunt de gardă sau lucrez noaptea, nu pot face atât de mult pe cât mi-aș dori."

Cu toate acestea, ceea ce pare să-i placă cel mai mult la acest job este că face o diferență în viețile oamenilor, în special ale copiilor.

"Este cu adevărat special, ceea ce fac eu aduce o schimbare pozitivă. Copiii cred că sunt reală, așa că, să le ofer acea magie în viața lor, mă umple de viață și de bucurie." De asemenea, organizează acțiuni de curățenie a plajelor și încearcă să implice tinerii să devină ecologici.

"Facem curățenie pe plaje, unde aduc o scoică gonflabilă, iar copiii primesc un 'cristal al dorinței' dacă aduc gunoaie", a explicat ea.

Pe lângă participarea la evenimente, a participat și la competiția Miss Mermaid și speră să organizeze evenimente caritabile la Adler Hey și la Spitalele pentru Copii din Sheffield din Marea Britanie.