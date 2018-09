Mai mulți profesori amână începerea școlii! Vor intra de luni în grevă japoneză. Ce nemulțumiri au

Învăţătorii de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timişoara, cu predare în limba germană, au anunţat că vor începe luni anul şcolar în grevă japoneză, nemulţumiţi de intrarea în vigoare a OUG 9/2018 care prevede că orele de limba română, la clasele minorităţilor naţionale, vor fi predate de profesori specializaţi.

În Ordonanţa de Guvern nr. 9/2018 din 23 august privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, la punctul 17 este prevăzut că „În învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, orele de Limba şi literatura română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.”

Din cauza prevederilor acestei ordonanţe, învăţătorii de la şcoala primară a Liceului theoretic ”Nikolaus Lenau” din Timişoara au anunţat că intră în grevă japoneză.

„Şcoala primară Nikolaus Lenau din Timişoara (cu predare în limba germană maternă) este în greva japoneză. Protestăm împotriva ordonanţei care ne interzice să mai predam disciplina Limba română la clasele pregătitoare şi I – IV, pe motivul că n-am fi calificaţi (fals) şi pentru că nu avem rezultate satisfăcătoare la această disciplină la examene sau teste naţionale (de asemenea fals). Efectele acestei ordonanţe intră în contradicţie cu predarea integrată şi pun în pericol confortul şcolarilor mici printr-o expunere nejustificată la persoane de referinţă fără calificare şi experienţă în predarea citit – scrisului prin metode specifice perioadei preşcolare (clasa pregătitoare) şi şcolare mici (7 – 11 ani)”, transmit profesorii învăţători ai Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timişoara, şcoală cu predare în limba germană, singura în care au învăţat doi români câştigatori ai Premiului Nobel.

Unul dintre profesorii învăţători de la această şcoală, Astrid Gavriliu a explicat, într-o postare pe Facebook, că unii dintre dascălii care predau în învăţământul primar cu predare în limbile minorităţilor naţionale au calificare să predea şi materiile limba engleză sau educaţie fizică.

„Nu numai că e absurd ce se întâmplă, dar s-a creat un precedent periculos, care poate conduce la desfiinţarea secţiilor cu predare în limba maternă, prin înlocuirea profesorilor pentru învăţământul primar cu profesori de gimnaziu. Unii dintre noi avem calificarea să predăm şi engleză, şi educaţie fizică, nu doar germană şi română. Dacă acum am ieşi din secţia germană şi am preda la secţia română, brusc am fi calificaţi. Pe de altă parte, un profesor de limba si literatura română poate fi profesor pentru invatamantul primar”, explică Atrid Gavriliu, profesor învăţător la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timişoara.

Primul parlamentar de Timiş care a reacţionat este Marilen Pirtea (PNL), rector UVT şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

„Este o mare nedreptate făcută învăţătorilor, cărora li se restrânge dreptul la muncă, dar şi copiilor din clasele I-IV cu predare în limbile minorităţilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele negative ale noii prevederi. Intrată în vigoare cu doar 10 zile înainte de începerea anului şcolar, prevederea va genera dificultăţi majore în asigurarea de personal potrivit predării la clasele primare. Este o măsură abuzivă şi nu va conduce la o creştere a calităţii actului educaţional, ci va crea turbulenţe în procesul de predare-învăţare, cu un disconfort important în rândul elevilor. Solicit Guvernului remedierea fără întârziere a situaţiei. În plus, consider că sunt necesare scuze publice faţă de toţi învăţătorii afectaţi de noua prevedere ”, spune Pirtea.