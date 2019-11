Alegeri prezidenţiale 2019 - Cătălin Predoiu: Am votat cu gândul la valori precum libertate, precum drepturile omului

”Am votat cu gândul la o Justiţie dreaptă, am votat cu gândul la valori precum libertate, precum drepturile omului, am votat cu gândul la un destin european al României. Am votat cu speranţa că cetăţenii români vor trăi într-o ţară din ce în ce mai normală”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Întrebat care sunt aşteptările sale cu privire la atitudinea preşedintelui ţării în ceea ce priveşte Justiţia, ministrul a spus că avem un exemplu de şef al statului care a apără acest domeniu ”în momente dificile”.

„Eu cred că avem aici un exemplu deja de preşedinte care apără justiţia în momentele dificile, care respectă justiţia şi care nu doreşte altceva decât ca magistraţii să-şi ducă la îndeplinire menirea de a presta un serviciu public pentru cetăţeni extrem de important pentru funcţionarea statului şi pentru pacea socială, pentru a da cetăţenilor dreptate”, a mai declarat Cătălin Predoiu.

Sursa : news.ro