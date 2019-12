S-a aflat ce averi au miniștrii din Guvernul Orban. Premierul, cel mai sărac dintre toți șefii de Executiv din ultimii 30 de ani

Conform Antena 3, unul dintre miniștrii din cadrul Guvernului Orban a declarat că are sute de mii de lei în conturi, în timp ce altul deține un album papal în valoare de mii de euro.

Potrivit sursei citate, Florin Cîţu, ministrul Finanţelor, are trei terenuri obţinute din donaţii. Mai are o casa de 130 de mp si un apartament de 120 de mp. Casa obţinută tot prin donaţie, iar apartamentul prin credit. Are un cont de 350.000 de lei, un împrumut de 36.000 de euro dat unei persoane fizice şi un credit de 303.000 de euro. Anul trecut a trăit din indemizaţia de senator care este 2.240 de euro pe lună si a mai obţinut 300.000 de lei din vanzarea unui imobil.

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, are un teren agricol și un apartament moştenit. Are ceva inedit in declaraţia de avere: un album papal in valoare de 6.000 de euro. Conturi de 151.073 de lei. Are şi economii numerar de 31.000 de euro si 450.000 de lei. Are un credit de 38.000 de lei. Anul trecut a castigat 2.319 de euro, indemizatie de senator.



Nicolae Ciuca, ministrul Apararii are două terenuri si o casa de 232 mp. Are 4 credite care insumeaza 380.000 de lei. A avut un salariul de 3.416 lei pe luna.

Premierul României, în sărăcie lucie? Conform declaratiei de avere, Orban si sotia au trait in 2018 cu 3.000 lei pe luna