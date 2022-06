Ce averi au primii trei oameni din stat. Cine l-a depășit pe Președintele Klaus Iohannis la categoria venituri

Potrivit legii, până pe data de 15 iunie, toate persoanele din funcții publice trebuie să-și depună declarațiile de avere și de interese. Printre aceștia se numără și președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă sau alți sefi din Parlament care au publicat listele actualizate cu banii pe care i-au câștigat în ultimul an. Acestea sunt publice și pot fi văzute de oricine, așa că iată ce averi au primii trei oameni din stat.

Pe lângă salariile de sute de mii de lei, venituri anuale ale politicienilor români sunt rotunjite și de indemnizațiile pentru funcţiile deţinute, dreptul ca pensionari, ori din chirii sau din afacerile pe care le dețin.

Ce salariu are Klaus Iohannis în funcția de Președinte al României

Potrivit Adevărul.ro, cel care a dat startul a fost chiar șeful statului. Klaus Iohannis a încasat pentru funcţia de preşedinte al României 179.507 lei, adică lunar 14.950 de lei. Pe lângă indemnizaţie, el şi-a mai rotunjit veniturile cu 82.000 de lei din chiriile pentru mai multe dintre imobilele pe care le deţine.

Conform declarației de avere, Klaus Iohannis are, în continuare, șase case în Sibiu. Este vorba de trei case de locuit şi trei apartamente, de 67 și de 84 de metri pătraţi, respectiv 253 de metri pătraţi. Preşedintele României nu are maşină personală, iar în conturi de economii are 170.000 de lei.

Un alt detaliu care atrage atenția este faptul că Președintele României are mai puțini bani în conturi, față de anul trecut. În 2021, el a declarat o avere de 201.000 lei, dintre care 29.784 de lei fiind venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Ce pensie are Nicolae Ciucă și cât câștigă în funcția de șef al Guvernului

Spre deosebire de șeful statului, prim-ministrul Nicolae Ciucă stă mai bine la categoria venituri. În materie de bani, premierul deține peste 160.000 de lei în conturi, la care se adaugă alți 120.000 de lei în fonduri de investiții.

În ceea ce privește veniturile, el are mai multe surse. În primul rând, Nicolae Ciucă a avut pe anul fiscal anterior venituri de 166.000 de lei din indemnizaţia de ministru al Apărării şi cea de premier, însă şeful Guvernului este şi pensionar.

Pe anul fiscal anterior, Nicolae Ciucă a avut venituri care se ridică la suma de 166.000, proveniți atât din din indemnizaţia de ministru al Apărării, cât și de fucția de premier, pe care a deținut-o timp de o lună și cinci zile. Însă şeful Guvernului este şi pensionar. Conform declarației sale de avere, pensia de serviciu a acestuia s-a ridicat, în 2021, la aproximativ 215.000 de lei.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă are o casă de locuit în localitatea Dumbrăveni, judeţul Ilfov, două terenuri intravilane – unul în Dumbrăveni, iar altul în Pieleşti, din Dolj, localitatea sa natală). În plus, față de președintele României, acesta deține și două autoturisme, ani de fabricaţie 2006 şi 2020.

În ceea ce privește banii puși la saltea, şeful Guvernului are în conturi 160.000 de lei, iar circa 120.000 de lei în fonduri de investiţii, dar și datorii în valoare de 100.000 de euro în urma unui credit contractat în 2020.

Marcel Ciolacu l-a depășit pe Președintele României la categoria venituri. Ce avere are șeful PSD

Contrar așteptărilor, dintre cei trei, Marcel Ciolacu se află pe locul 1 în topul celor mai înstăriți politicieni români. Preşedinte Camerei Deputaţilor şi al PSD, l-a depășit și pe Nicolae Cicucă, dar și pe șeful statului cu situația sa financiară.

Pe lângă indemnizaţia de deputat, de 135.000 de lei în 2021, Ciolacu a mai încasat dividende de 489.000 de lei şi i-au fost rambursaţi 133.000 de lei şi de Autoritatea Electorală Permanentă, adică banii din campania pentru alegerile din 2020.

La capitolul proprietăți, șeful PSD are două case de locuit în Buzău, două terenuri intravilane în acelaşi oraş, dar nu are maşină. În conturi a strâns 94.000 de lei şi aproximativ 35.000 de euro. De asemenea, în afara unui împrumut dat fiului său, de 490.000 de lei, Marcel Ciolacu are credite la bănci în valoare de 85.000 de euro şi 35.000 de lei.

