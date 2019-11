Ce s-ar putea întâmpla la o dezbatere 1 la 1 între candidații din turul 2. Viorica Dăncilă lansează oficial invitația către Klaus Iohannis

Citește și:

Alegeri Prezidențiale 2019. Rezultate OFICIALE parțiale anunțate de BEC: Klaus Iohannis 36,91%, Viorica Dăncilă 23,45% şi Dan Barna 14,19%. La ce oră aflăm rezultatele finale

"Eu chiar de astăzi îl invit pe domnul Iohannis la o dezbatere unu la unu. Știți foarte bine că am făcut acest lucru și în campania pentru turul 1. O dezbatere în care să vorbim despre ce a realizat fiecare. Ce a realizat domnul Iohannis în cei cinci ani de mandat, ce a promis și ce a realizat, iar eu să spun ce am făcut într-un an și nouă luni, cât am fost premierul României. E important ca oamenii să știe ce am făcut pentru ei, ce obiective am promis și ce am realizat din ele. Eu cred că e important. Voi face și un demers oficial, îi voi adresa o scrisoare pentru această confruntare. Când vrea domnul Iohannis, eu am toată disponibilitatea. Azi sau mâine voi trimite scrisoarea. E normal să am această confruntare", a spus Dăncilă, potrivit Antena 3.

Dăncilă a mai spus că urmează niște discuții pentru a se stabili ce a dus la rezultatele exit-poll ale alegerilor prezidențiale.