Chiţac reacționează dur! "Sunt atacat şi acuzat de iresponsabilitate de oameni care nu cunosc toate datele"

“În jur de ora 14:30, am citit atât informarea primită de la NATO cât şi mailul de mai jos, în care mi se explică faptul că delegatul francez cel mai probabil s-a infestat pe data de 23, adică după patru zile de la întâlnirea noastră. Imediat, am luat legătura cu un medic care s-a interesat la Institutul Matei Balş, am explicat situaţia, şi mi-a spus că, având în vedere lipsa simptomelor specifice la 19 zile după summit, pot sta liniştit”, a explicat senatorul PNL.

Citește și: Imagine uluitoare în România! Vergil Chiţac, depistat cu coronavirus, adus fără mască la spital

El a mai spus că tot luni, după ora 17, acelaşi medic a revenit cu un telefon şi i-a transmis că dacă are simptome specifice să meargă la spital, iar dacă nu are, să meargă în izolare la domiciliu şi dacă situaţia se agravează să se adreseze medicilor specializaţi. Chiţac spune că de luni seara a rămas la domiciliu.

“Acum, este clar că am luat de undeva acest virus. De unde, nu îmi pot explica. Rog frumos presa să informeze corect opinia publică. Nu sunt şi nu am fost niciodată un om iresponsabil”, a mai transmis Chiţac.

El a mai precizat că nu a hotărât cum să fie transportat la spital, el nefiind adus în izoletă la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.