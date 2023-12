Cine este Sanda, soția lui Gabriel Oprea. Cei doi sunt împreună de aproape trei decenii

Sanda Oprea este o prezență discretă în spațiul public și apare rar în compania lui Gabriel Oprea. Cei doi sunt căsătoriți de aproape 30 de ani și au împreună doi copii, pe Ana Maria și Gabriel Jr. Iată cu ce se ocupă soția fostului ministru al Apărării Naționale!

Gabriel Oprea este unul dintre cei mai cunoscuți și mai mediatizați politicieni de la noi din țară, dar puțină lume știe cine este soția sa. Spre deosebire de soțul ei, Sanda Oprea preferă să fie o prezență discretă. Ea a fost surprinsă mai ales cu prilejul alegerilor, când merge alături de politician la vot.

Citește și: Ce cadou extravagant va primi fiica lui Marian Vanghelie și a Oanei Mizil de Crăciun: „Știe ce vrea, așa că Moșul o să-i aducă”

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Gabriel Oprea

Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării Naționale și fost ministru al Afacerilor Interne, a fost întotdeauna discret cu viața sa personală.

Sanda Oprea i-a dăruit lui Gabriel Oprea doi copii, pe Ana-Maria și Gabriel Jr. Potrivit declarației de avere depusă de politician în anul 2015, soția sa nu muncește, dar a obținut venituri din închirierea a șapte imobile.

Potrivit Adevărul, date despre veniturile Sandei Oprea au fost prezentate şi în anul 2013 de gandul.info.

„Venituri importante – peste 44.000 de lei pe an – obţine însă Sanda Oprea şi din dobânzile la depozitele bancare aflate pe numele său. În trecut, când Gabriel Oprea era implicat în afaceri inclusiv ca acţionar, soţia sa i-a fost parteneră încă de la deschiderea primei firme: Ana 94 Service International SRL, scria Gândul în 2013, potrivit Adevărul, citat de Viva.

Aici imagini cu Sanda Oprea, soția lui Gabriel Oprea:

Citește și: Cu ce se ocupă unica nepoată a soților Ceaușescu. Alexandra are 27 de ani și propria afacere

Ce declarație ar fi făcut Sanda Oprea despre moartea lui Bogdan Gigină, polițistul din coloana oficială a lui Gabriel Oprea

Bogdan Gigină a murit în luna octombrie 2015, după ce a căzut cu motocicleta într-o groapă, în timp ce se afla în coloana oficială a lui Gabriel Oprea. La acea vreme, politicianul era ministru al Apărării Naționale și a fost acuzat de ucidere din culpă.

Atunci, soția lui Gabriel Oprea a dat o declarație telefonică, încercând să îi ia apărarea soțului ei. Dialogul între soția lui Gabriel Oprea și reporter a fost redată de știripesurse.ro și citat acum de Viva.

Reporter: A mai stat la locul accidentului şi apoi a venit acasă?

Sanda Oprea: Da!

Reporter: Aţi vorbit cu dumnealui?

Sanda Oprea: Era bulversat, vă daţi seama că nu a fost uşor.

Reporter: Există momente dese la momentul plecării spre serviciu, la întoarcere totul se face cu ajutorul coloanei?

Sanda Oprea: Nu! Aici nu este niciodată. Puteţi întreba vecinii, nu a fost niciodată maşina poliţiei.

Invitat recent în cadrul unei emisiuni televizate, Gabriel Oprea a fost întrebat dacă se simte vinovat moral pentru moartea lui Bogdan Gigină. Iată ce a răspuns fostul ministru al Apărării Naționale:

„Bună întrebare și vă mulțumesc că mi-ați pus-o. Vă spuneam că de la zece ani am cunoscut ce înseamnă tragedia. Tatăl meu a murit la datorie, știu ce înseamnă tragedii. Pe urmă spuneam că în calitate de ministru al Apărării în două rânduri, ministru de Interne în trei rânduri și alte funcții, am ajutat sistemul de securitate națională, am ajutat văduvele, copiii lor. Vreau să vă spun un lucru… În primul rând, eu nu am beneficiat de nimic în plus față de ce au avut ceilalți miniștri de interne. Nu sunt vinovat nici în justiție și nu sunt vinovat moral, fiindcă nu eu mă ocupam de problemele de securitate ale acelui dispozitiv.”, a spus Gabriel Oprea la TV, citat de Viva.