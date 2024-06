Cine este soțul Elenei Lasconi, noul președinte USR. Au făcut nuntă la o mănăstire, în costume populare

Elena Lasconi, noul președinte al USR, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, Cătălin. Iată cum s-au cunoscut!

Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung Muscel, iar acum noul președinte al USR, a fost jurnalist, însă viața ei s-a schimbat radical după ce l-a cunoscut pe actualul soț, Cătălin.

Cum s-a cunoscut Elena Lasconi cu actualul ei soț

Elena Lasconi a lucrat mulți ani pentru un post de televiziune, fiind una dintre cele mai cunoscute jurnaliste de la noi din țară. S-a înscris în USR Plus și a candidat pentru funcția de primar al municipiului Câmpulung Muscel, devenind prima femeie primar din istoria orașului.

Dincolo de cariera sa, Elena Lasconi are o poveste de viață impresionantă. Aceasta s-a căsătorit la 18 ani cu tatăl fiicei sale, însă la 22 de ani au divorțat. Fosta jurnalistă a crescut-o singură pe Oana și a muncit din greu pentru cariera sa până să îl întâlnească pe Cătălin, actualul partener.

Cei doi s-au cunoscut într-un mod neașteptat, în timpul unor cursuri de la British Council. Fosta jurnalistă spune că întâlnirea cu acesta a fost un adevărat dar divin pentru ea.

„Anii au trecut și am început să simt gustul amar al vieții, o neîmplinire sufletească ce depășise deja faza de resemnare, care m-a apropiat și mai mult de Dumnezeu. Atunci am realizat că, de fiecare dată când i-am cerut ceva lui Dumnezeu, el mi-a dat. Așa ajungem la momentul British Council. Pe străduța pe care parcam când mergeam la cursuri se afla o biserică. Am intrat acolo și m-am rugat: <<Doamne, dacă tu vrei să am un bărbat și e pe drumul tău, scoate-mi-l în cale. Dacă nu, nu>>. Și a apărut Cătălin în viața mea. (râde) A vrut bunul Dumnezeu și ne-am lipit. Îmi pare rău că nu am mai făcut un copil”, spunea Elena Lascon, citată de Revista Viva.

Elena Lasconi și Cătălin s-au căsătorit la mănăstire, în costume populare

Elena Lasconi și Cătălin s-au căsătorit în anul 2012, iar nunta avea să fie de neuitat. Cei doi au ales să își unească destinele la o mănăstire, în straie populare. Rochia de mireasă a fostei jurnaliste a fost realizată manual, având inspirație în tradițiile locale.

Elena Lasconi a vorbit în urmă cu ceva timp despre marele eveniment din viața ei. Ea a mărturisit că a avut mari emoții la nuntă și chiar a început să plângă, însă se bucură că a avut ocazia să se căsătorească în acest fel.

„Sunt o femeie fericită! M-am pregătit cu mare emoție și cu meticulozitate pentru ziua nunții: 30 iunie. Sunt o româncă adevărată, sunt mândră că aparțin acestui neam și acestui pământ. Aici îmi sunt rădăcinile, iubesc tradiția românească și portul nostru. Așa că rochia de mireasă, straiele mirelui, tortul, decorațiunile absolut totul a fost inspirat din costumele populare și tradițiile romanesti. (…)

Rochia de mireasă, straiele mirelui, tortul, decorațiunile… absolut totul a fost inspirat din costumele populare și tradițiile românești, rochia a fost făcută manual de zeci de mâini de aur. Rochia a fost gândită și realizată cu măiestrie de Vera, de la Atelierul Parlor, care mi-a înțeles exact mesajul și care a facut pur și simplu o operă de artă. Am plâns de bucurie la mânăstire, am cântat și dansat la petrecere. Sunt un om norocos și fericit! Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, pentru că știu că au făcut-o cu tot sufletul. M-au învăluit cu dragoste, veselie și bunătate”, povestea Elena Lasconi, citată de sursa menționată mai sus.

