Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern: România are în continuare nevoie de stabiltate. Guvernarea nu e perfectă, dar e eficientă

Premierul Viorica Dăncilă a spus, marţi, la începutul şedinţei de Guvern, că PSD a decis să rămână la guvernare pentru că România are în continuare nevoie de stabiltate. Ea a precizat că guvernarea nu e perfectă, dar e eficientă şi i-a mulţumit Ramonei Mănescu pentru că a înţeles că responsabilitatea guvernării este mai presus decât orice interes politic.

„Am luat act de decizia ALDE de a abandona guvernarea şi am discutat calea de urmat alături de colegii mei din PSD. Împreună am luat decizia de a ne asuma in continuare actul guvernării, pentru că România are în continuare nevoie de stabiltate. Guvernarea responsabilă înseamnă acţiune şi asumarea unor decizii pentru binele majorităţii, nicidecum fuga de răspundere şi practicarea unui joc politic în speranţa primirii de voturi. Am mai spus acest lucru: guvernarea nu este perfectă, dar cu siguranţă este eficientă. Am luat măsuri economice foarte bune, apreciate atât de cetăţeni, cât şi de mediul de afaceri. Acest lucru se vede în creşterea economică sustenabilă, cât şi în creşterea nivelului de trai al populaţiei. Nu putem lăsa ca avansul economic important înregistrat de România să fie pus în pericol de jocuri politice”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea le-a mulţumit miniştrilor ALDE.

„Vreau să le mulţumesc colegilor de la ALDE care au făcut parte din Guvern şi în acelaşi timp vreau să-i mulţumesc Ramonei Mănescu pentru că a înţeles că responsabilitatea guvernării este mai presus decât orice interes politic”, a spus Dăncilă.

Miniştrii ALDE urmează să demisioneze la finalul şedinţei de Guvern, însă Ramona Mănescu a anunţat că va rămâne în funcţia de ministru al Afacerilor Externe.

