Deputat USR, după promulgarea legii pentru dublarea alocaţiilor: Klaus Iohannis i-a pasat lui Ludovic Orban cartoful fierbinte/ E o dovadă de populism şi iresponsabilitate

”Direcţionând resursele către cei care au cu adevărat nevoie. De creşterea alocaţiilor beneficiază şi cei care au disperată nevoie şi cei cu venituri mari. O politică socială responsabilă se concentrează spre a-i ajuta pe cei în nevoie. Există deja o formă de ajutor pentru familiile sărace care se numeşte Alocaţia pentru Susţinerea Familiei (ASF) pe care o primesc familiile cu venituri modeste (venituri sub 530 de lei lunar per membru al familiei) în funcţie de numărul de copii. Am fi putut creşte semnificativ cuantumul ASF şi chiar să-i ajutăm pe aceşti oameni care au realmente nevoie. Suma primită de aceste familii ar fi putut fi de 2-3-4 ori mai mare decât cea din dublarea alocaţiilor, iar impactul bugetar per total să fie de 2-3-4 ori mai mic. Am fi putut”, a mai scris Drulă, precizând că ”e mai simplu să faci “trolling” cu bugetul ţării şi să dai dublu la populism”.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, Legea privind dublarea alocaţiilor pentru copii.

Premierul Ludovic Orban a declarat că cel mai probabil soluţia va fi aceea de a proroga termenul de intrare în vigoare a legii până când vor putea fi asigurate resurse financiare în bugetul de stat.

Sursa : news.ro