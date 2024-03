Diana Șoșoacă a rămas fără permis din cauza vitezei. Senatoarea s-a filmat în timp ce se certa cu polițiștii: „O să iau avionul”

Diana Șoșoacă a rămas fără permis și a primit amendă după ce a fost prinsă de poliție conducând cu o viteză peste limita legală. Senatoarea a făcut scandal și a transmis totul live pe Facebook.

Diana Șoșoacă a considerat că i s-a făcut o nedreptate, a țipat și i-a jignit pe polițiști: „Este cumva campania electorală și obligația dumneavoastră de a-mi lua mie carnetul în campanie electorală?”, a spus aceasta. Senatoarea a refuzat să semneze procesul verbal și a precizat că le va face plângere penală polițiștilor care au amendat-o. Șoșoacă mai poate să conducă până pe 25 martie, apoi 3 luni va fi pieton. Amenda este de 1.485 lei.

IPJ Ilfov a transmis un comunicat unde este explicat ce s-a întâmplat.

Diana Șoșoacă, prinsă conducând cu 110 km/oră. Senatoarea a rămas fără permis și a filmat momentul în care s-a certat cu Poliția

„La data de 10 martie a.c., în jurul orei 11:59, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu și acționau cu aparatul radar pe DN7- km16+600, polițiștii rutieri din Buftea au depistat un autoturism, condus de o femeie, care circula cu viteza de 110 km/h, pe un tronson de drum pentru care limita maximă de viteză este de 40 km/h.

Potrivit normelor legale în vigoare, polițiștii au procedat la sancționarea contravențională a persoanei care a condus autoturismul, cu amendă în valoare de 1.485 lei, precum și la reținerea permisului de conducere al acesteia, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule, pentru o perioadă de 90 de zile”, a transmis IPJ Ilfov.

Diana Șoșoacă a transmis live pe Facebook momentul în care le-a făcut scandal polițiștilor

Diana Șoșoacă a transmis live pe Facebook momentele în care i-a luat la rost pe polițiști, negând că ar fi condus peste limita legală și acuzându-i pe oamenii legii că ar fi fost puși de politicieni să-i ia carnetul în campanie electorală.

„Vreau să văd și eu filmarea unde spuneți că am depășit limita legală. Sau este cumva campania electorală și obligația dumneavoastră de a-mi lua mie carnetul în campanie electorală? Nu mă duc la mașină pentru că am și eu dreptul să știu ce faceți dumneavoastră aici cu presiunile pe care le aveți. 90 de zile cât e campania electorală, nu? Atât scrie în lege sau atât scrie acolo unde vă obligă prefectul și cu ăștia să mă opriți pe mine? Un cârd de 50 de mașini, singura oprită pe dreapta am fost eu. Cică mi se ia carnetul pe 90 de zile. Un cârd de oameni care mergeam cu 30-40 la oră, mie mi-au zis că am mers cu 110 la oră. Represiunile sistemului sunt fantastice! De juma de oră se chinuie să scrie un proces verbal. Nici nu știe ce are de scris. Asta este campania electorală. Luați-mi carnetul de câte ori vreți. O să mă deplasez cu avionul. Mai avem și noi prieteni care au avioane și elicoptere. N-o să ne lăsați să ne ridicăm de la sol? Luăm șoferi. Inimaginabil. Taie și scrie peste tăietură”, se aude Diana Șoșoacă spunând în live-ul transmis pe Facebook.

Senatoarea i-a amenințat pe polițiși că depune plângere penală împotriva lor și a refuzat să semneze procesul verbal.

