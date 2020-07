„Anunț că nu mai candidez la Primăria Capitalei” Gabriela Firea s-ar retrage din cursa electorală, cu o condiție

Invitată la Sinteza Zilei, Gabriela Firea a dezvăluit care este condiția ce ar face-o să se retragă din cursa pentru un nou mandat la Primăria București.

„În acestă seară, în fața dumneavoastră, anunț că nu mai candidez la Primăria Capitalei, dacă pe flancul de centru și centru-stanga, domnii de care vorbim în aceasta seară au un procentaj mai mare decât mine (...)

Dacă se va face o evaluare serioasă, nu sondaje de care scoate PNL-ul pe piață din vârful pixului fără niciun fundament științific, și împreună găsesc un candidat mai potrivit, eu nu am niciun fel de problemă. Sunt un om de echipă și așa rămân, un om de echipă, și credeți-mă că am dovedit în această viață că nu am un orgoliu atât de mare încât să pun persoana mea deasupra interesului țării și al echipei”, a spus Gabriela Firea, la Antena 3.

