Klaus Iohannis, despre organizarea alegerilor din 27 septembrie: „Campania electorală este destul de greu de organizat”

Iohannis a spus că este o discuţie legitimă dacă să organizăm sau nu alegerile din 27 septembrie, dar trebuie să despărţim discuţia politicianistă de discuţia pe fapte.

Potrivit preşedintelui, dacă pandemia de coronavirus nu se agravează şi se iau măsuri, putem organiza alegeri.

„Vreau sa despartim discutia polticianista de cea pe fapte. OMS a facut multe afirmatii si anunturi. Unul dintre anunturi ce pe mine ma ingrijoreaza este cel ce spune ca aceasta pandemie nu are mai multe valuri, ci un singur val mare, avand in vedere ca virusul nu are o ciclicitate in fucntie de anotimp si temperatura.

Este nevoie de alegeri pentru a reda legitimitatea aut locale. Pe de alta parte, suntem in mijlocl unei pandemii. Ce obtinem daca amanam acum alegerile: Intrăm poate in noiembrie/ decebrie/ ianuarie – poate se suprapune si gripa si poate si o iarna grea. Asa cred ca trebuie sa evaluam situatia”, a spus Iohannis.