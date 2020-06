Cât va mai dura starea de alertă în România? Ludovic Orban: "Cât va fi necesar. Luăm în calcul noi restricții dacă numărul cazurilor crește"

ORBAN nu vrea sa mareasca pensiile, iar noi am aflat CE PENSIE are MAMA PREMIERULUI: E mult sau putin?

TOATA PLANETA ESTE IN STARE DE ALERTA. O ALTA epidemie a izbucnit in Asia in timpul coronavirusului, iar BOALA este MULT MAI GRAVA. Ce se intampla in aceste momente pare un BLESTEM!