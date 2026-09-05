SUA au atacat trei petroliere iraniene, după ce Iranul a lansat rachete spre nave americane. Anunțul CENTCOM

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au escaladat din nou sâmbătă, 5 septembrie 2026. Armata americană a lovit trei petroliere iraniene, după ce Gardienii Revoluției ar fi lansat mai multe rachete balistice în direcția unor nave militare ale SUA.

Forțele americane au atacat trei petroliere iraniene care transportau țiței, în Golful Persic, potrivit informațiilor transmise de Comandamentul Central al Statelor Unite. Operațiunea a venit după un atac îndreptat asupra unor nave ale Marinei americane, conform www.centcom.mil.

SUA au lovit trei petroliere iraniene

Potrivit CENTCOM, forțele iraniene au lansat rachete balistice spre două nave militare americane aflate în regiune. Navele au reușit să evite atacurile, iar militarii americani nu au fost răniți. Ulterior, armata Statelor Unite a ripostat și a lovit trei petroliere iraniene.

Una dintre nave se afla în apropierea insulei Kharg, o zonă extrem de importantă pentru exporturile de petrol ale Iranului, conform www.reuters.com. Presa iraniană a relatat că nu au fost înregistrate victime în urma atacului asupra petrolierelor, iar membrii echipajelor au fost evacuați, potrivit informațiilor preluate de www.reuters.com.

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Tensiunile dintre SUA și Iran au escaladat

Incidentul vine într-un moment în care relațiile dintre Washington și Teheran sunt extrem de tensionate, iar exporturile de petrol și securitatea rutelor maritime din regiune reprezintă unele dintre principalele puncte sensibile ale confruntării.

Insula Kharg are o importanță strategică deosebită pentru industria petrolieră iraniană. Înaintea actualului conflict, aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului treceau prin această zonă, conform www.reuters.com.

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