Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit după atacul SUA-Israel/ Trump avertizează Iranul să nu riposteze

Presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.

Pe platforma sa Truth Social, Trump a scris: "Iran tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte puternic, mai puternic decât au lovit vreodată. NU AR TREBUI SĂ FACĂ ASTA, PENTRU CĂ DACĂ O VOR FACE, NOI LE VOM RĂSPUNDE CU O FORȚĂ NEVĂZUTĂ NICIODATĂ ÎNAINTE!". Declarația sa vine după ce Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a avertizat că va ataca bazele americane și Israelul ca represalii pentru moartea lui Ayatollah Ali Khamenei. "Cea mai devastatoare operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran va începe în scurt timp asupra teritoriilor ocupate și bazelor americane" a transmis IRGC cu câteva ore în urmă, potrivit observatornews.ro.

După ce a confirmat moartea ayatollahului Khamenei, televiziunea de stat de la Teheran a anunțat 40 de zile de doliu în Iran.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat moartea lui Ali Khamenei, liderul regimului islamist de la Teheran

Donald Trump a confirmat moartea ayatollahului Ali Khamenei pe rețeaua sa socială.

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar o dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și de banda sa de indivizi însetați de sânge.

El nu a reușit să evite serviciile noastre de informații și sistemele noastre extrem de sofisticate de urmărire și, lucrând îndeaproape cu Israel, nu a existat nimic ce ar fi putut face el sau ceilalți lideri uciși împreună cu el.

Aceasta este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara. Auzim că mulți membri ai IRGC, ai armatei și ai altor forțe de securitate și poliție nu mai doresc să lupte și caută imunitate din partea noastră. Așa cum am spus aseară: „Acum pot avea imunitate, mai târziu vor primi doar moarte!”

Sperăm ca IRGC și poliția să se alăture pașnic patrioților iranieni și să lucreze împreună ca o singură unitate pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă în curând, deoarece nu doar moartea lui Ali Khamenei, ci și țara a fost, într-o singură zi, grav distrusă și chiar devastată.

Bombardamentele intense și de mare precizie vor continua însă, fără întrerupere, pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul de pace în întregul Orient Mijlociu și, de fapt, în întreaga lume", anunță Trump pe Truth Social.

