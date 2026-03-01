Antena Căutare
Home News Extern Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit după atacul SUA-Israel/ Trump avertizează Iranul să nu riposteze

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit după atacul SUA-Israel/ Trump avertizează Iranul să nu riposteze

Presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 01 Martie 2026, 10:50 | Actualizat Duminica, 01 Martie 2026, 11:55
Galerie
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit după atacul SUA-Israel/ Trump avertizează Iranul să nu riposteze | hepta

Pe platforma sa Truth Social, Trump a scris: "Iran tocmai a declarat că astăzi va lovi foarte puternic, mai puternic decât au lovit vreodată. NU AR TREBUI SĂ FACĂ ASTA, PENTRU CĂ DACĂ O VOR FACE, NOI LE VOM RĂSPUNDE CU O FORȚĂ NEVĂZUTĂ NICIODATĂ ÎNAINTE!". Declarația sa vine după ce Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a avertizat că va ataca bazele americane și Israelul ca represalii pentru moartea lui Ayatollah Ali Khamenei. "Cea mai devastatoare operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran va începe în scurt timp asupra teritoriilor ocupate și bazelor americane" a transmis IRGC cu câteva ore în urmă, potrivit observatornews.ro.

După ce a confirmat moartea ayatollahului Khamenei, televiziunea de stat de la Teheran a anunțat 40 de zile de doliu în Iran.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat moartea lui Ali Khamenei, liderul regimului islamist de la Teheran

Donald Trump a confirmat moartea ayatollahului Ali Khamenei pe rețeaua sa socială.

Articolul continuă după reclamă

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar o dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și de banda sa de indivizi însetați de sânge.

El nu a reușit să evite serviciile noastre de informații și sistemele noastre extrem de sofisticate de urmărire și, lucrând îndeaproape cu Israel, nu a existat nimic ce ar fi putut face el sau ceilalți lideri uciși împreună cu el.

Aceasta este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara. Auzim că mulți membri ai IRGC, ai armatei și ai altor forțe de securitate și poliție nu mai doresc să lupte și caută imunitate din partea noastră. Așa cum am spus aseară: „Acum pot avea imunitate, mai târziu vor primi doar moarte!”

Sperăm ca IRGC și poliția să se alăture pașnic patrioților iranieni și să lucreze împreună ca o singură unitate pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă în curând, deoarece nu doar moartea lui Ali Khamenei, ci și țara a fost, într-o singură zi, grav distrusă și chiar devastată.

Bombardamentele intense și de mare precizie vor continua însă, fără întrerupere, pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul de pace în întregul Orient Mijlociu și, de fapt, în întreaga lume", anunță Trump pe Truth Social.

Vezi informații în timp real despre conflictul din Orientul Mijlociu pe observatornews.ro

colaj ayatollahul Ali Khamenei și donald trump
Ali Khamenei
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, blocați în Dubai, în contextul războiului din Iran: „Se aud bombe din depărtare”

Înapoi la Homepage
AS.ro Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Observatornews.ro O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Antena 3 VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
SpyNews Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William 
Horoscopul zilei de 2 martie 2026. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 martie 2026. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine.ro
După Venezuela, Donald Trump amenință o nouă țară: „Dacă încep să omoare oameni, cred că vor fi loviţi dur de SUA
După Venezuela, Donald Trump amenință o nouă țară: „Dacă încep să omoare oameni, cred că vor fi loviţi...
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit... Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare HelloTaste.ro
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei Antena3.ro
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Numerologie: Ce culoare are aura ta, în funcție de anul nașterii
Numerologie: Ce culoare are aura ta, în funcție de anul nașterii Jurnalul
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează din nou un cuplu?
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x