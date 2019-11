Viorica Dăncilă s-a răzgândit! Încurcătură de zile mari! „S-ar crea disconfort și inconveniente de securitate”

„Totul se poate justifica şi în declaraţia de avere se poate vedea acest lucru. Am fost nouă ani europarlamentar. Casa de la Braşov este din 1999, soţul meu din 1999 este director în cadrul unei companii mari, în 1999 a pornit construcţia casei, trebuie să vă spun că nici acum nu este finalizată. Este normal că am investit în această casă. Cealaltă casă este un apartament într-un bloc modest din Videle, una din case este moştenire din partea mamei mele, care a decedat, am primit moştenire, nu mai sunt alţi copii, şi mai este o casă de la ţară a socrilor mei, o casă modestă”, a spus Dăncilă într-o conferinţă de presă.

Viorica Dăncilă a adăugat că poate să justifice foarte bine veniturile pentru aceste case. „Două dintre ele sunt venite de la părinţi. Mi-am permis acest lucru, nu pot să spun că am avut noroc, sau poate am avut ghinion să nu am şase case pe care să le iau din meditaţii. Eu tot ce am făcut am făcut prin munca mea şi a soţului meu”, a menţionat ea, într-o aluzie ironică la casele contracandidatului său, Klaus Iohannis.

Viorica Dăncilă a spus că vila din Predeal nu este finalizată pe interior. „Noi suntem oameni modeşti, nu suntem adepţii lucrului foarte luxos”, a afirmat ea.