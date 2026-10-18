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Calendar ortodox 18 octombrie 2026. Cine este sfântul sărbătorit duminică. Se spune că a pictat prima icoană a Maicii Domnului

Astăzi, 18 octombrie, este sărbătorit Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, considerat primul pictor al icoanei Maicii Domnului. Cine a fost sfântul și ce semnificație are această zi pentru credincioși.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 08:00 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 20:56
Calendar ortodox 18 octombrie 2026. Cine este sfântul sărbătorit duminică | doxologia.ro
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Pe data de 18 octombrie 2026, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, unul dintre cei patru evangheliști. Acesta este cunoscut atât pentru scrierile sale biblice, cât și pentru tradiția potrivit căreia ar fi pictat prima icoană a Maicii Domnului.

Calendar ortodox 18 octombrie 2026. Sfântul Luca, cel care ar fi pictat prima icoană a Maicii Domnului

Duminică, 18 octombrie 2026, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. În aceeași zi este pomenit și Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân, potrivit Basilica.ro.

Sfântul Luca este cunoscut pentru scrierile sale din Noul Testament, dar și pentru tradiția potrivit căreia ar fi pictat prima icoană a Maicii Domnului.

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Sfântul Luca s-a născut în Antiohia Siriei și a fost medic. Apostolul Pavel îl numea „doctorul cel iubit”, datorită profesiei sale. De-a lungul vieții, Luca a devenit unul dintre cei mai cunoscuți evangheliști și a contribuit la răspândirea învățăturilor creștine.

Potrivit Agerpres, Sfântul Luca este autorul Evangheliei care îi poartă numele, a treia carte de acest fel din Noul Testament, dar și al cărții Faptele Apostolilor. Acesta l-a însoțit pe Apostolul Pavel în călătoriile sale misionare și a rămas alături de el în momente importante ale activității sale.

Sfântul Luca, considerat primul pictor de icoane

Tradiția bisericească îl prezintă pe Sfântul Luca drept primul pictor de icoane. Se spune că acesta ar fi zugrăvit chipul Maicii Domnului ținându-L în brațe pe Pruncul Iisus. Tot tradiția îi atribuie și pictarea unor icoane ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Datorită profesiei sale de medic și legăturii cu pictura religioasă, Sfântul Luca este considerat ocrotitorul medicilor și al iconarilor, potrivit Doxologia.ro.

În ziua de 18 octombrie, persoanele care poartă numele Luca își pot sărbători onomastica. Cei care poartă acest nume sunt felicitați cu ocazia pomenirii Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.

Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

„Sfinte Apostol și Evanghelist Luca, roagă-te pentru noi, păcătoșii, ca Domnul să ne dăruiască iertare, sănătate și pace sufletească.

Tu, care ai fost ales să scrii cu harul Duhului Sfânt viața și minunile Mântuitorului, luminează-ne inimile și mințile, ca să trăim în credință și în dragoste.

Ajută-ne să găsim tămăduire pentru trup și suflet, să ne înțelepțim prin rugăciune și să ne apropiem de Dumnezeu prin fapte bune.

Roagă-te pentru noi, pentru familiile noastre și pentru toți cei aflați în suferință, ca Domnul să reverse asupra lor mila și binecuvântarea Sa.

Amin.”

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