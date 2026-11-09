Ce este bine să faci de Sfântul Nectarie, pe 9 noiembrie 2026. Tradiții, obiceiuri și lucruri de evitat în această sărbătoare ortodoxă.

Ce este bine să faci de Sfântul Nectarie, pe 9 noiembrie 2026. Tradiții și lucruri de evitat în această zi | Shutterstock

Pe 9 noiembrie 2026, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Nectarie de la Eghina, cunoscut în tradiția religioasă drept ocrotitorul celor bolnavi. De această zi sunt legate mai multe obiceiuri și recomandări spirituale. Iată ce este bine să faci și ce ar trebui să eviți, potrivit tradiției.

Ce este bine să faci de Sfântul Nectarie, pe 9 noiembrie 2026

Luni, 9 noiembrie 2026, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai credincioșilor. Acesta este cunoscut pentru minunile care îi sunt atribuite și este considerat, în tradiția ortodoxă, ocrotitorul persoanelor care suferă de boli grave, inclusiv cancer. Sărbătoarea este un prilej de rugăciune, reculegere și fapte bune.

Ce este bine să faci de Sfântul Nectarie, pe 9 noiembrie 2026

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Potrivit tradiției ortodoxe, credincioșii pot dedica această zi rugăciunii și ajutorării celor aflați în suferință. Mergi la biserică și aprinde o lumânare. Credincioșii obișnuiesc să participe la slujbe și să se roage pentru sănătatea lor și a celor dragi.

Rostește o rugăciune către Sfântul Nectarie. Sfântul este cinstit în mod deosebit de persoanele care trec prin încercări grele și de familiile celor bolnavi.

Roagă-te pentru persoanele bolnave.

În tradiția ortodoxă, Sfântul Nectarie este considerat mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru cei aflați în suferință.

Fă o faptă bună. Ajutorarea unei persoane bolnave, vizitarea cuiva singur sau oferirea unui sprijin celor nevoiași sunt gesturi potrivite cu semnificația spirituală a zilei.

Acordă timp liniștii sufletești. Sărbătoarea poate fi un prilej de reflecție, iertare și apropiere de cei dragi.

Ce nu este bine să faci de Sfântul Nectarie

În tradiția creștină, sărbătorile religioase sunt asociate cu îndemnul la pace, cumpătare și respect față de ceilalți.

Evită certurile și vorbele jignitoare. Credincioșii sunt îndemnați să păstreze liniștea și să evite conflictele.

Nu ignora persoanele care au nevoie de ajutor. Grija față de cei bolnavi și vulnerabili este una dintre valorile importante ale credinței creștine.

Nu transforma sărbătoarea într-o zi dedicată exclusiv treburilor gospodărești. Cei care respectă sărbătorile religioase încearcă să acorde prioritate rugăciunii și participării la slujbe.

Nu confunda credința cu superstițiile. Nu există o învățătură bisericească potrivit căreia spălatul rufelor sau alte activități obișnuite ar atrage automat ghinionul ori pedeapsa divină.

Cine a fost Sfântul Nectarie de la Eghina

Sfântul Nectarie s-a născut în anul 1846, în Silivria, și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe.

A fost mitropolit de Pentapole și a întemeiat o mănăstire pe insula Eghina, din Grecia, unde și-a petrecut ultimii ani din viață.

Sfântul Nectarie a murit pe 8 noiembrie 1920 și este pomenit anual pe 9 noiembrie.

Credincioșii îi cer ajutorul în special în perioadele de boală, considerându-l un sprijin spiritual în momentele dificile. Rugăciunea și credința nu înlocuiesc însă îngrijirea și tratamentele medicale.