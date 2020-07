„Mai bine nu o duceam la spital, poate nu murea, stătea la mine în brațe”. Soțul femeii însărcinate, Covid-19 pozitivă, care a murit în ambulanță, cuvinte sfâșietoare!

„Am crezut inițial că o murit fătul”

Seara, a primit un telefon, iar vestea i-a tăiat răsuflarea. La început, nici nu a înțeles prea bine. A crezut că femeia a pierdut sarcina.

„La 6 seara, m-a sunat cineva de la spital să-mi zică că e decedată. Eu nu am crezut că au murit amândouă. Am crezut că nu au putut salva fetița și mi-am spus că asta e, nu ne-o ajutat Dumnezeu, dar nu am crezut că or murit amândouă.

Eu nu mai am cuvinte, am trimis-o sănătoasă pe poarta aia, mă tot uit la poartă. Trebuia să mă sune cineva…. Mai bine nu o duceam la spital, poate cine știe, nu murea, stătea la mine în brațe, știam de ea”, a mai spus Vasile Badea, pentru libertatea.ro.

Noi detalii în cazul gravidei din Arad care a murit în ambulanță. Femeia avea Covid și nu a fost intubată, deși abia respira

Acum, bărbatul își dorește să își poată înmormânta soția. Vasile Badea a rămas cu fiul său vitreg – copilul de 16 ani dintr-o altă căsnicie a soției lui.