3 mai 2018. A 25-a aniversare de Ziua Mondială a Libertății Presei

3 mai 2018 reprezintă aniversarea de 25 de ani de la stabilirea de către ONU a Zilei Mondiale a Libertății Presei. Inițiativa creării acestei zile a apărut în 1991 în cadrul Conferinței Generale UNESCO și a fost promulgată la data de 23 Decembrie 1993 de Adunarea Generală ONU.

Anul acesta Conferința Internațională dedicată Zilei Mondiale a Libertății Presei va fi ținută în Accra, capitala Ghanei și va fi organizată de UNESCO în parteneriat cu guvernul ghanez. Presedintele Ghanei, Nana Akufo-Addo va participa la acest eveniment. zeci de evenimente asemănătoare vor fi organizate la nivel mondial.

Jurnalismul ține „puterea” sub control

Tema generală a conferinței din acest an va fi “Keeping Power in Check: Media, Justice and the Rule of Law.”. Aceasta își propune să analizeze atât interacțiunea dintre mass media și „putere”, cât și rolurile complementare ale acestora în dezvoltarea transparenței și asumării responsabilității în modul de guvernare.

Peste 700 de persoane vor participa la această conferință ce este împărțită în 18 sesiuni cu teme variind de la interzicerea accesului la internet, la hărțuirea sexuală și protocoalele necesare pentru asigurarea siguranței jurnaliștilor. Printre membrii participanți se numără șefi de state, miniștrii, reprezentanți ai companiilor media, jurnaliști dar și reprezentanți ai societății civile.

De aceea unul dintre mesajele cheie ale conferinței este „Jurnalismul și informațiile de încredere țin puterea sub control și protejează procesele democratice”.

Premiul pentru Libertatea Presei

Tot în data de 3 mai, în cadrul aceleiași conferințe va fi acordat Premiul Giullermo Cano pentru Libertatea Presei. Anul acesta juriul l-a desemnat câștigător pe fotojurnalistul egiptean Mahmoud Abu Zeid, cunoscut sub numele de Shawkan, care se află în arest din data de 14 august 2013.