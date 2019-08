Alertă maximă în zona Lacului Morii din București, după un apel la 112! Ce a fost găsit pe mal. „A vrut cineva să se sinucidă” - Video

A fost stare de alertă, seara trecută, în zona Lacului Morii din București, după ce o persoană a anunțat la 112 că „cineva a vrut să se sinucidă”. Câteva indicii în acest sens au fost descoperite pe mal.

Mai exact, pe mal au fost găsite nişte haine şi o pereche de pantofi.

Peste 10 salvatori, inclusiv scafandri, au pornit în căutarea unei presupuse persoane înecate. După trei ore, acţiunea a fost sistată, fără să se descopere un indiciu care să confirme că cineva ar fi păţit ceva.

„A vrut cineva să se sinucidă”, a fost presupunerea care a dat alarma în cartierul bucureştean Crângaşi. În spatele ei stătea descoperirea câtorva haine şi a unei perechi de pantofi pe mal.

„Am fost solicitați să intervenim pe Lacul Morii, pentru posibilitatea existenței unei persoane înecate”, a declarat locotenent colonel Gheorghe Florin de la ISU.

„Noi eram pe partea cealaltă a lacului și am vazut lumini și am venit să vedem ce s-a întâmplat. Din câte am auzit, a vrut cineva să se sinucidă”, a spus un tânăr.

Perimetrul a fost imediat împrejmuit de poliţişti. Asta deşi, în afara articolelor vestimentare, nu există nicio sesizare sau indiciu despre dispariţia vreunei persoane.

După haine, salvatorii au presupus că ar fi vorba despre un bărbat tânăr.

„Acționăm în prezent, în apă, cu doi scafandri, un echipaj de stingere cu apă și spumă și cu o barcă transportabilă, o auto-ambulanță cu medic, un echipaj de descarcerare grea și ofiterii din comanda Inspectoratului”, a transmis ISU.

Forţele de intervenţie au periat o suprafaţă de aproape o mie de metri pătraţi. După trei ore de căutări au sistat însă misiunea, pentru că nu au găsit nimic. Ancheta va continua şi astăzi.