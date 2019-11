Șase oameni, la spital, de urgență, după ce un tânăr a provocat un accident grav. Băiatul a ignorat orice regulă de circulație și a făcut praf trei mașini

La volanul unei maşini puternice, tânărul de 18 ani s-a crezut regele bulevardului. Nu a respectat nicio regulă, a ignorat complet culoarea roşie a semaforului şi a accelerat puternic. Nu şi-a mai putut ţine însă bolidul sub control şi a izbit un autoturism care circula regulamentar.

”Era un băiat cu un Audi în faţă, a frânat la roşu şi atunci am frânat în spatele lui şi am vrut să mă trag pe banda mea. N-ai apucat să frânezi şi tu? Nu, eu am frânat când am intrat pe banda mea.”, a povestit un martor.

Din impact, bolidul a fost aruncat în alte două maşini, care aşteptau la semafor, pe celălalt sens. Atât de puternic, încât motorul uneia dintre ele a fost proiectat la câţiva metri distanţa. Din fericire, nu a rănit niciun pieton.

În schimb, şoferii şi pasagerii din maşinile lovite au ajuns la spital. În total, şase oameni, dintre care doi sunt în stare gravă.