Adina Apostol, supraviețuitoare a incendiului din Colectiv, destăinuiri tulburătoare! Ce i-a salvat viața. „Au început să plângă instant”

Întrebată de ce se ferește de oameni, Adina Apostol a spus că nu se simte bines ă fie luată la tot felul de întrebări.

„Pentru că nu prea mă simt bine să fiu luată la tot felul de întrebări, de fiecare dată aceleaşi întrebări, am obosit cumva de lucrul ăsta, dar am avut de curând două doamne la o benzinărie aproape de casa mea care au început să plângă instant fără să mă întrebe şi după aia m-au întrebat, după ce au început să plângă, dacă sunt de la Colectiv, că li s-a părut lor că m-au văzut undeva, şi nici nu ştiam cum să reacţionez că mi se rupe sufletul şi nu vreau să provoc asemenea sentimente oamenilor din jurul meu. Am încercat de fiecare dată să par puternică, să fiu puternică şi pentru ceilalţi şi să fiu un exemplu în acelaşi timp. Să arăt şi altora care trec prin asta că poţi să ajungi mai departe. Cumva, la un moment dat, o să fac un album cu pozele pe care le-am avut la început şi cum am ajuns după câţiva ani, ca să le prezint şi altor arşi", a povestit ea.

Joi, Libertatea a publicat imagini nemaivăzute cu intervenția de la Colectiv, în urma căruia au murit 65 de oameni, în seara de 30 octombrie 2015 și ulterior. Ultimul, al 65-lea, și-a pus capăt zilelor.