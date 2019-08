Tânărul care și-a dat foc în mașină, la Constanța, a murit la spital. Adrian Lipan a lăsat un mesaj video

Adrian avea 26 de ani și-a dat foc în mașină, lângă Murfatlar. Băiatul a postat cu doar câteva minute înainte de tragedie un mesaj video, în care își explica gestul. Sătul de jignirile tatălui, el spune că alege moartea. Adrian Lipan a murit în această seară la spital, anunță surse medicale.

Potrivit publicației locale replicaonline.ro, tânărul avea aspirații mari: voia să navige, dar își dorea și o carieră militară. Marți, la ora 17.00, a fost transportat la spital în stare critică, cu arsuri de gradul 3 pe 90% din suprafața corpului, după ce un martor a sesizat tragedia.

În mesajul video postat pe pagina sa de Facebook, Adrian spune că tatăl său l-a adus în această situație:

”Îmi pare rău, știu că sunt un laș pentru ceea ce fac, dar nu mai pot. Tatăl meu m-a adus la un nivel în care nu credeam că o să ajung., De 10 ani, el tot aceleaşi jigniri şi critici le are la adresa mea. Niciodată nu m-a apreciat sau mi-a zis nişte vorbe care să mă îndrume. De fiecare dată, numai critici şi înjurături. Este un alcoolic incredibil. Toată ziua bea și nu face altceva. De când est plecat în Italia, parcă a înnebunit de tot, numai să bea, să injure, să-și bată joc de mine. Nu mai pot. Am vrut să scap de el, să plec pe mare, dar n-am reușit, nu e de bine. Acum, când să reușesc să intru în armată, deja, mi-a adus moralul… m-a distrus mental, nu știu ce să mai fac. Nu-mi găsesc vorbele să-mi iau La revedere față de voi. Îmi cer scuze, mamă, pentru ce am făcut, dar nu mai pot să rezist. Îmi pare rău”, a spus Adrian, cu lacrimi în ochi, în filmarea postată pe Facebook înainte să-și dea foc.

Adrian Lipan și-a dat ultima suflare pe patul de spital în această, seară, în jurul orei 19:45.