Ambulanța a ajuns după o oră la Ilinca, o fetiță cu tetrapareză! Tatăl fetei, revoltat: ”Cine îmi garantează că nu rămâne cu sechele?”

Părinții unei fetițe care suferă de tetrapareză și alte leziuni cerebrale a trecut prin momente dramatice după ce micuța în vârstă de cinci ani a făcut o criză. Aceștia au apelat sistemul de urgență 112, însă au fost nevoiți să aștepte o oră ca să primească ajutor.

Tatăl fetiței de doar cinci ani a vorbit despre momentele cumplite pe care le-a trăit atunci când fiica lui a făcut o criză și a povestit că autoritățile nu au reacționat deloc prompt la solicitarea lui. Mai exact, el a precizat că au fost necesare trei apeluri la 112 și mai bine de o oră de așteptare, pentru ca o mașină să ajungă la fetița lui de cinci ani.

Incidentul a avut loc pe 7 august, miercurea trecută, în jurul amiezii, când Ilincăi Pârvu, diagnosticată cu tetrapareză şi leziuni cerebrale, i s-a făcut rău. Tatăl său, Răzvan Pârvu, se afla în Paşcani, dar a sunat la 112 imediat ce soţia sa l-a anunţat că fata este inconştientă. Primul apel a fost făcut la 11.41, iar bărbatul a fost direcţionat către cei de la SAJ Iaşi, care i-au spus că un echipaj va pleca imediat către fată. Pentru că după mai mult de jumătate de oră ambulanţa nu ajunsese încă, tatăl a sunat a doua oară la 112 pentru a aflat de ce întârzie, însă a fost asigurat, la 12.17, că maşina este deja pe drum.

Ulterior, după alte 14 minute, la 12.31, acesta a apelat pentru a treia oară la numărul de urgenţă, propunându-le celor de la SAJ Iaşi să plece cu copila în întâmpinarea echipajului, însă i s-a spus să aştepte acasă. Salvarea a ajuns după o oră, deşi comuna Miroslava se află la graniţa cu reşedinţa de municipiu, iar surse ale ziarului au precizat că ambulanţa a plecat, din curtea Spitalului „Spiridon“, imediat ce a primit solicitarea şi a făcut 12 minute pe drum.

”Eu eram în Paşcani când m-a sunat soţia şi a spus că fetiţa a făcut o criză şi este inconştientă. Am sunat la 112, m-au întrebat care este urgenţa şi mi-au făcut legătura la SAJ Iaşi. Le-am prezentat situaţia celor de acolo, le-am spus de ce suferă fata şi le-am explicat că necesită intervenţie rapidă. Mi-au garantat că va pleca maşina imediat. Am revenit cu încă două telefoane, după cel iniţial, şi de fiecare dată ni s-a spus că ambulanţa vine către noi. Le-am pomenit chiar de posibilitatea de a pleca noi în întâmpinarea lor, ca să nu mai pierdem timpul, dar mi-au zis că e mai ok să aşteptăm acasă. După o oră a ajuns şi ambulanţa, dar fără medic, doar cu o asistentă. Atunci am sunat a patra oară şi le-am reproşat că, după atâta timp, au trimis o ambulanţă fără doctor“, a precizat Răzvan Pârvu, potrivit sursei citate.

Ilinca s-a născut prematur, la şase luni, cu o greutate de 500 de grame, şi timp de trei luni a trăit în incubator. Naşterea timpurie a lăsat-o fără auz, glas şi fără posibilitatea de a-şi mişca mâinile şi picioarele o perioadă îndelungată. A fost nevoie de mai multe şedinte de kinetoterapie şi de intervenţii chirurgicale pentru ca fetiţa să audă, să înceapă să vorbească puţin şi să îşi folosească mâinile, iar toate progresele ei au fost la un pas de a fi distruse, spun părinţii, din cauza unei crize mai lungi de 45 de minute. Ilinca a fost nevoită să aştepte ajutorul medical o oră, iar părinţii ei nu înţeleg de ce au fost minţiţi de cei de la SAJ în timp ce viaţa copilului lor era în pericol.

De asemenea, părinții fetiței au declarat, potrivit ziaruldeiași.ro, că ar fi trebuit să beneficieze măcar de asistență telefonică până la sosirea echipajului: ”Vorbesc în calitate de părinte al unui copil care a avut nevoie de ajutorul statului român şi acesta şi-a bătut joc de el. Am apelat la serviciul 112 de patru ori având o urgenţă majoră, iar ambulanţa a sosit după mai bine de o oră. În toate cele patru apeluri am transmis gravitatea problemei şi, cu toate acestea, ambulanţa nu a venit cu doctor. Este posibil să se reacţioneze aşa la o solicitare pentru un copil? Cine îmi garantează că un copil care a stat aproximativ două ore în criză nu va rămâne cu sechele majore?”, a mai spus tatăl copilei.

Răzvan Pârvu a făcut o reclamaţie la SAJ Iaşi, iar acum urmează să plece cu fiica sa pentru mai multe investigaţii şi îngrijire la un spital din Târgu Mureş.

Reprezentanții SAJ au reacționat imediat după aflarea acestui caz și au precizat doar că ”a fost începută procedura de verificare a datelor existente şi în scurt timp o să existe mai multe detalii despre caz”.