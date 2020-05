Anunț oficial: Șomajul tehnic, prelungit până la 1 iunie, pentru aceste categorii de angajați. Măsuri noi pentru părinți și elevi

In situatie de crestere a numarului de spitalizari, daca va fi nevoie sa suplimentam aceste sume, atunci avem cadru legal pentru a le suplimenta.

În educatie: Transportul gratuit pentru elevi.

Azi am decis ca operatorii de transort sa asigure transportul gratuit al elevilor. Sute de mii de copii care pana acum erau vaduviti de un drept fundamente, de educatie, au primit o mana de ajutor din partea guvernului Orban.

În domenul cultural. Industria de spectacole a fost grav zdruncinata.

Am instituit posibilitatea refolosirii biletelor deja cumparate. Daca pe parcusul unui an de zile aceste bilete nu au fost folosite atunci se vor returna banii. Pentru veniturile impozabile din domeniul evenimentelor acestea vor fi platite la momentul realizarii veniturilor. Sunt masuri care au fost luate in toate tarile europene.

În domeniul economic am realizat prelungirea termenului de eliberare a certificatelor de urgenta

Sursa : news.ro