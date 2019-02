Anunțul RADET! Ce se întâmplă cu căldură și cu apa caldă în perioada următoare

Atenție, români! Anunț oficial făcut de cei de la RADET! Ce se întâmplă cu furnizarea de căldură și de apă caldă, în perioada următoare?

Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a declarat, marţi, că respingerea proiectului prin care s-au înfiinţat cele două companii municipale care să preia activitatea societăţii ar fi însemnat ”un cutremur tăcut” care ar fi avut ”replici foarte contondente”. Acesta afirmă că, din cauza stării ce incertitudine, societatea a fost refuzată ferm de către furnizori. Burghiu dă asigurări că, şi dacă se va pronunţa falimentul RADET, ”sub nicio formă bucureştenii nu vor rămâne fără apă caldă şi căldură”.

”Picarea unui astfel de proiect (înfiinţarea companiilor municipale care să preia activitatea RADET – n.r) însemna un cutremur, dar unul tăcut, cu nişte replici foarte contondente, în schimb. Din punct de vedere juridic, noi nu încetam să funcţionăm, însă din punct de vedere tehnic ar fi însemnat finalul. Pentru că tot ce însemna parte de reparaţii atât de necesare, care nu s-au mai făcut de şapte ani, nu mai puteau fi executate pentru că nu mai aveam materiale. Furnizorii ne-au refuzat ferm în a mai livra tocmai pentru că exista această stare de incertitudine. S-a dat un semnal pe care eu nu pot decât să-l salut, s-a dat dovadă de o maturitate politică”, a declarat, marţi, administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu.

Potrivit acestuia, judecătorul urmează să ia act de procesul verbal prin care a fost aprobat planul de reorganizare al RADET, în opinia administratorului judiciar.

”În cazul în care va fi de acord cu această modalitate, RADET intră într-o reorganziare, însă vestea bună este că tranziţia către noua societate se va face lin. Dacă se va pronunţa mâine un faliment, vom avea o perioadă la latitudinea judecătorului sindic. Ne-ar putea da, de exemplu, 60 de zile pentru continuarea activităţilor comerciale. Vestea bună este că avem unde să ne ducem. Dacă s-ar fi pronunţat falimentul şi consilierii generali nu votau pentru acest proiect, ne-am fi dus în eter. Sub nicio formă bucureştenii nu vor rămâne fără apă caldă şi căldură dacă se declară falimentul. Mesajul este clar: unitatea adminsitrativ teritorială are obligativitatea, conform legii utilităţilor publice, de a asigura furnizarea agentului termic. Şi în cazul în care s-ar fi luat o hotărâre extremă, de a sista această furnizare, ar fi fost peste trei ani de zile, nu de mâine”, a mai spus Burghiu, conform celor de la news.ro.

Acesta a explicat că Termoenergetica va prelua activitatea RADET, iar Energetica Servicii se va ocupa de partea de investiţii.

”Dacă nu intră în faliment, transferul se face sub orice formă. Avantajul este că transferul va fi lin. Vor fi transferaţi 3.000 de oameni care şi-au făcut treaba bine, dar care nu au avut ceea ce era necesar. (...) Dacă se va intra în faliment, datoria va rămâne înscrisă la masa credală, se vor executa bunurile RADET, dar nu reţeaua, pentru că e a Capitalei. Se vor executa bunurile din patrimoniul RADET până nu va mai exista nimic. (...) Asta trebuie să înţeleagă şi angajaţii, şi bucureştenii: nu va exista niciun impediment, niciun impas în funcţionarea RADET”, a mai spus administratorul special al RADET.

Potrivit acestuia, salariile angajaţilor vor fi majorate cu 30 la sută.

”Salariile angajaţilor vor fi majorate cu 30 la sută. Oamenii nu au mai avut salarii majorate din 2004. Este pentru prima dată când cineva, şi mă refer la CGMB, şi-a îndreptat ochii spre aceşti angajaţi”, a mai spus Alexandru Burghiu.

Proiectul privind înfiinţarea a două companii municipale care să preia activităţile RADET a fost aprobat, marţi, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu 37 de voturi "pentru", şase "împotrivă" şi şase abţineri.