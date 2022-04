Anunț Termoenergetica: Peste 1.100 de blocuri din București nu vor avea apă caldă până sâmbătă. Ce zone sunt afectate

Mai multe blocuri din București vor rămâne fără apă caldă până sâmbătă, 9 martie 2022, anunță Termoenergetica, asta după ce au început lucrări importante pentru înlocuirea a 100 de metri e conductă, precum și a unor elemente prefabricate tip U.

”Începând cu data de 06 aprilie 2022, se vor desfășura lucrări de înlocuire a aproximativ 100 de metri de conductă cu diametrul 1000 mm, precum și a unor elemente prefabricate tip U (20 bucăți) și lucrări de montaj a patru curbe cu diametrul de 1000 mm, pe Magistrala Berceni în zona Târgului Vitan, din Sectorul 4 al Capitalei. Furnizarea apei calde pentru un număr de aproximativ 1143 blocuri din sectoarele 4 și 5 va fi sistată până sâmbătă, 09 aprilie 2022, ora 24.00”, a anunțat compania, potrivit HotNews.

Lucrarea este importantă pentru îmbunătățirea furnizării agentului termic în cartierul Berceni, în viitorul sezon de funcționare, mai ales în perioada de iarnă.

Citește și: Cu cât crește prețul gigacaloriei în București. Majorarea tarifului energiei termice a fost adoptată de Consiliul General

”De asemenea, este important de subliniat că, prin poziția pe care o are această porțiune de magistrală - pusă în funcțiune în anul 1968, cu o vechime de peste 50 de ani - se asigură funcționarea în regim de vară a sistemului de termoficare în cartierul Berceni, în cazul opririi CTE Progresu sau în sectoarele 2 și 3, în cazul opririi CTE Sud”, a comunicat Termoenergetica.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, joi, încheierea sezonului de încălzire 2021 - 2022, având în vedere evoluţia temperaturilor exterioare din ultima perioadă.

Potrivit anunţului companiei, începând cu data de 31 martie 2022, sunt iniţiate procedurile de oprire a furnizării energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Bucureşti.

Oprirea agentului termic pentru căldură este făcută progresiv, prin reducerea temperaturii de livrare şi prin închiderea instalaţiilor către consumatori, efectele fiind resimţite pe tot parcursul următoarelor 72 de ore.

Citește și: Cât te costă să te debranșezi de la rețeaua de termoficare pentru a avea centrală proprie, în București

Măsura este luată în conformitate cu prevederile articolului nr. 117 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, modificat prin H.G. 337/2018, care precizează că „oprirea încălzirii se face după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depăşeşte +10 grade Celsius, între orele 20.00 –06.00", potrivit news.ro.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY