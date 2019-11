Apariție misterioasă pe malul Dunării! O pasăre rară și-a făcut apariția în România. „Nu ştim cu exactitate cum a ajuns acest exemplar la noi”

Apariția păsării a fost semnalată în Europa doar accidental. Aceasta își are habitatul natural în America de Nord și Canada, dar este adusă de vânturile puternice sau furtuni în vestul Europei.

„Nu ştim cu exactitate cum a ajuns acest exemplar la noi. Poate fi un exemplar care a ajuns accidental la noi, dar poate fi şi un exemplar care să fi scăpat dintr-o colecţie. La asta ne-am gândit şi noi prima oară, când am văzut pasărea, pentru că nu se află pe o cale naturală de migraţie a acestei specii. Ne-am uitat prin lunetă mai mult timp, am făcut şi fotografii prin lunetă special pentru a încerca să vedem dacă pasărea are inele color pe picioare. Crescătorii şi colecţionarii îşi marchează cu inele exemplarele pe care le au. Exemplarul observat de noi nu are niciun astfel de inel”, a precizat biologul Dorin Damoc.

Biologii Dorin Damoc şi Dani Drăgan au reuşit să observe şi să documenteze cu fotografii un exemplar de gâscă de zăpadă în cadrul unei acțiuni de monitorizare de gâşte sălbatice din Insula Mare a Brăilei, în cadrul proiectului „Conservarea gâştei cu gât roşu pe toată ruta globală de migraţie”, finanţat prin programul LIFE al Comisiei Europene.

„În acest proiect avem mai multe acţiuni de monitorizare de gâşte cu gât roşu, alături de voluntari şi biologi ai Societăţii Ornitologice Române, dar şi rangeri de la Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. Încercăm să identificăm care sunt zonele pe care gâştele le folosesc pentru a se hrăni şi pentru a dormi, dar avem şi patrule comune alături de vânători pentru a opri braconajul”, a spus managerul de proiect Emil Todorov.