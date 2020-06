Situație alarmantă! Sunt aproape 1200 de cazuri noi de infectări cu Covid în ultimele trei zile

Alte 460 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore - unul dintre cele mai ridicate niveluri ale numărului zilnic de îmbolnăviri - astfel că bilanţul a ajuns la 25.286. Totodată, s-au înregistrat 10 decese, numărul total fiind de 1.565, a anunţat joi Grupul de Comunicare Strategică.

CEL MAI MARE NR DE ÎMBOLNĂVIRI DIN ULTIMELE 2 LUNI

Este cea mai mare creștere a numărului de cazuri de COVID-19 din data de 22 aprilie, când au fost raportate 468 de cazuri.

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a comentat noul bilanț al infecțiilor de coronavirus din ultimele 24 de ore.

"Ar trebui sa analizam ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Am avut o variatie intre 3-5% din probe pozitive. Azi am avut 4% dintr-un numar ceva mai mare de teste, peste 12.000. Daca este un accident o sa vedem zilele urmatoare. Cred ca ne aflam in continuare pe un trend usor ascendent, problema e de durata si sa vedem unde se va opri. Eu nu eram optimist ca odata cu relaxarea numarul de cazuri va scadea. Cred ca o contributie foarte importanta la numarul de cazuri o constituie relaxarea comportamentului fiecaruia dintre noi. Daca vedem ca numarul de cazuri este in crestere si ar trebui macar in al 12-lea sa ne revenim si sa ii indeamnam si pe altii sa respete regulile in spatii inchsie, sa evitam aglomeratia. Cred ca e momentul sa intelegem ca nu ar trebui sa ne impuna nimeni nimic si sa facem totul din proprie initiativa".

OMS: Europa a înregistrat o creştere semnificativă a cazurilor de la relaxarea restricţiilor introduse ca să ţină sub control răspândirea virusului potenţial fatal. "Săptămâna trecută, Europa a avut o creştere a bilanţului săptămânal pentru prima dată în luni de zile", a declarat directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge. El a adăugat că 30 de ţări au semnalat creşteri cumulate în ultimele două săptămâni. În 11 dintre acestea, transmiterea accelerată a dus la explozii care dacă nu sunt rezolvate o să aducă din nou la limită sistemele medicale, a avertizat oficialul.